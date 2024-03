El Gobierno le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner

El Gobierno anunció que le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner. Si bien, a diferencia de las anteriores modificaciones en las denominaciones de espacios o monumentos, esta vez no se brindaron precisiones. Entre los temas a tratar se encuentran el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), subsidios al Transporte y a la Energía, entre otros.La confirmación llegó a través de la conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni. Al igual que ocurrió con el Salón de las Mujeres de Casa Rosada y un espacio dentro del Ministerio de Capital llamado Néstor Kirchner, la actual gestión avanza e insiste en dichas modificaciones.El anuncio formó parte de las habituales alocuciones del portavoz antes de responder preguntas. Minutos después, tras la consulta de un periodista, comentó que no hay motivos puntuales para el cambio de nombre:De esta forma, Adorni aclaró que el nombre será publicado en los próximos días y será informado oportunamente por los canales del Gobierno.El Centro Cultural Kirchner está emplazado en la calle Sarmiento 151, a metros de Puerto Madero, se trata de un edificio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, antiguo Palacio de Correos y Telégrafos que cuenta con más de 100.000 metros cuadrados de superficie y una infraestructura a la altura de los centros culturales más importantes del mundo.Según su sitio oficial, "". Anteriormente, esta estructura era conocida como Palacio de correos y telégrafos hasta que el 21 de mayo de 2015 durante la presidencia de Cristina Kirchner se reinaugurara bajo el nombre del expresidente.El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que se modificará el nombre del Salón de las Mujeres de Casa Rosada. Dicho lugar, donde funciona el equipo de comunicación del Gobierno, tiene las ventanas esmeriladas desde hace semanas.El Gobierno tomó la decisión de renombrar ese sector y ponerle Salón de los Próceres. Además, anunció que se realizarán tareas de refacciones.señaló.El Gobierno da a conocer esta decisión un 8 de marzo, Día de la Mujer, en el que se espera varias movilizaciones en el Congreso de la Nación, y en diferentes ciudades del país, para enfrentar el ajuste del Gobierno en políticas de género y los derechos de mujeres y diversidades.Los cuadros y demás elementos que que encontraban en el salón, el vocero presidencial no brindó detalles sobre su reubicación, aunque cree que se moverán al área del museo. Adorni aclaró que el espacio se encuentraAnte la repregunta de diferentes periodistas, en conferencia de prensa, sobre el por qué de esta decisión, Adorni explicó que "haya un salón de las mujeres tal vez es hasta discriminador para con los hombres". Además, brindó una serie de estadísticas en cuanto a la cantidad de mujeres presentes en los gabinetes de Gobierno en los últimos años.justificó Adorni, no solo eso sino que para el vocero en la gestión actual, las mujeres cumplen roles claves en los Ministerios como el de Seguridad, Capital Humano o Cancilleríacerró.