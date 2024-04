Bullrich apuntó contra ATE en medio de la protestas en edificios públicos: "La regla es una sola, que no entren"

En medio de la protestas en edificios públicos por los despidos de trabajadores estatales , la ministra de Seguridad,, apuntó contra ATE y ratificó el operativo de las fuerzas federales.Y ningún funcionario puede liberarla”, remarcó Bullrich en declaraciones a La Nación luego de la tensión y el los forcejeos en el Inadi, cuando intentaron entrar trabajadores cuyos contratos fueron dados de baja el pasado 31 de marzo.En ese marco, la ministra libertaria amenazó: “, con las figuras que correspondan”.Además, la ministra se refirió a las advertencias del líder del gremio,, quien dijo que esto le “costará caro” al presidente Javier Milei y a sus funcionarios los más de 11 mil despidos de trabajadores y consideraron que las fuerzas federales deberían estar en otras tareas, como la lucha contra el narcotráfico.“Que digan lo que quieran. El país necesita ordenarse, bajar la inflación... Bastante caro le ha costado al país este sindicalismo. Nosotros vamos a defender a la gente y no a estos sindicalistas que han logrado que la Argentina sea un país donde el trabajo escasea por las dificultades para contratar de los empresarios y la violencia de los gremios”, apuntó la ministra.En ese sentido, defendió el operativo: “Hay gente especializada en seguridad del Estado. Todos los que tienen que estar trabajando contra el narcotráfico, están. Los que tienen que cuidar al Estado para que estos señores que quieren adueñarse del Estado no se adueñen, están. Que no se preocupen, sabemos muy bien cómo hacer el trabajo, en todos los planos”.Y avaló los despidos impulsados por el gobierno de Javier Milei: “Nosotros sabemos que esto es todo un tema, pero no hay otra manera de lograr que 46 millones de argentinos puedan vivir de otra manera si tenés un gasto excesivo y una cantidad de organismos cuyo presupuesto es 90% en sueldos”.