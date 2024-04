Dengue: mientras el Gobierno sigue negando la vacuna, qué obras sociales reconocen descuentos

Mientras Argentina ya registra récords de casos de dengue, con más de una centena de muertes incluidas, y el gobierno de Javier Milei continúa su negación insólita a avalar la vacuna e incluirla en el Calendario Nacional de vacinación, algunas obras sociales y prepagas reconocen porcentajes de descuento para la aplicación de dosis del fármaco.Esta contraposición entre el reconocimiento incluso de algunos privados de algún tipo de descuento para aquellos privilegiados que aún pueden pagar una obra social se contrapone con la desidia con argumentos insólitos de Nación. Mientras, la ola de mosquitos no da tregua en el país, principalmente, en la provincia de Buenos Aires, donde hay municipios bajo alerta epidemiológica.La vacuna tetravalente Qdenga o TAK-003, del Laboratorio japonés Takeda, fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a fines de abril de 2023 y Argentina es uno de los primeros países en contar con su disponibilidad. También fue admitida por la Unión Europea, el Reino Unido, Islandia, Brasil, Indonesia y Tailandia, entre otros. Pero aún no por la FDA estadounidense, argumento del que fuerza agarrarse la gestión libertaria.El Ministerio de Salud de Milei, en esa línea, viene culpando al gobierno anterior por los mosquitos actuales, mientras que no realiza ninguna campaña preventiva, no fumiga, no transfiere fondos especiales a las provincias ni incluye la vacuna en el Calendario Nacional ni piensa hacerlo pese a las recomendaciones de expertos.La vacuna es una herramienta que disminuye la gravedad de la infección y los riesgos de hospitalización. El problema, en la situación de que el gobierno no la habilite de manera gratuita vía calendario, es su accesibilidad: cada dosis pasó de costar $37.500 a $71.293, un aumento del 90,11%, en sólo cinco meses.En ese contexto, algunas obras sociales y prepagas están reconociendo descuentos a sus afiliados que van desde el 40% hasta el 100%. Pero no son todas: hay muchas que no devuelven ni un solo peso, como Milei.: cubre sólo el 40% según el plan, en vacunatorios contratados, farmacias y presentando una orden médica.: cobertura del 50% según el plan, en vacunatorios contratados, farmacias y presentando una orden médica.: cobertura del 40% según el plan, en vacunatorios contratados, farmacias y presentando una orden médica.: cobertura del 40% según el plan, en vacunatorios contratados, farmacias y presentando una orden médica.: no tiene cobertura, como defiende Nación.: cobertura del 100% según el plan.: no tiene cobertura.cobertura del 40% según el plan, en vacunatorios contratados, farmacias y presentando una orden médica.40% de descuento según el plan, en vacunatorios contratados, farmacias y presentando una orden médica.: 50% de cobertura sobre el precio de venta al público según el plan, en vacunatorios contratados, farmacias y presentando una orden médica.