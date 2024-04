Más cerca de Estados Unidos: Milei buscaría cancelar el proyecto de Atucha III con financimiento chino

Tras la reunión con la la General del Ejército estadounidense Laura Richardson y hacer oír en candena nacional el himno de Estados Unidos, el presidenteque tiene financiamiento chino y desmantelar la política nuclear argentina.El interés de China era financiar la cuarta central nuclear argentina tal lo comprometido bajo el mecanismo del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (DECCE) por más de USD 14.000 millones cuyo origen se remonta a la gestión de Julio De Vido. Sin embargo, los proyectos que no avanzan en gran parte por la intervención de Estados Unidos.Estados Unidos envió a la Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández una comitiva con el objetivo de la misión fue conseguir información sobre la cooperación nuclear entre China y Argentina y sobre todo sobre los detalles de la construcción de la central Atucha III que financiaría y realizaría la potencia asiática. En las sucesivas reuniones que tuvo la funcionaria norteamericana, quedó claro que Estados Unidos se opone rotundamnte a esa iniciativa.La novedad de ahora es que, según pudo reconstruir La Política Online, durante el encuentro que mantuvieron en Ushuaia Milei y la Laura Richardson del Comando Sur, el Presidente argentino se comprometió a frenar el avance del proyecto de Atucha III así como el resto de las obras comprometidas tanto en el acuerdo de cooperación como en la Ruta de la Seda.Mientras tanto, las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica enviaron una misiva al personal para transmitir "preocupación por la situación presupuestaria crítica que está atravesando nuestra Institución". El comunicado, que lleva la firma de 14 gerentes de área, indica que para el 2024 cuentan con la misma asignación presupuestaria prorrogada del año 2023, que alcanza como mucho hasta junio."Si bien la Institución ha realizado todos los esfuerzos necesarios para proyectar y transmitir a las áreas superiores pertinentes las necesidades mínimas de crédito para garantizar el funcionamiento durante todo el año 2024, todavía no se ha podido consolidar este requerimiento y no hay certeza de fechas en las que pudiera concretarse", precisa el comunicado.Los gerentes informaron que, "a pesar de los esfuerzos institucionales", no se realizaron las transferencias de fondos para poder realizar los pagos efectivos a los proveedores de todo lo devengado, con la excepción de las transferencias correspondientes a salarios y becas, por lo que muchos servicios fueron cortados.y el 16,4% de lo que será la deuda exigible de proveedores, que alcanzará para pagar una mínima parte de todo lo comprometido", indicaron.Estas condiciones son las que comienzan a impactar en los proyectos estratégicos como la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM), el Reactor Argentino Multipropósito RA-10, afectando a las empresas subcontratistas, y los servicios de Medicina Nuclear y Radioterapia dificultando la realización de estudios de diagnóstico y tratamiento.También afectan el normal funcionamiento de las instalaciones de los centros atómicos, complejos tecnológicos y regionales, ante la imposibilidad inmediata de garantizar los servicios básicos, esenciales y permanentes que hacen a su operatividad y funcionamiento en condiciones seguras. Como sucede con los laboratorios de CNEA.