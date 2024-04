Caputo aseguró que "el FMI está demasiado contento con la situación actual"

El ministro de Economía,, afirmó que la inflación de marzo estará en torno al 10% al señalar que ya “no hay razones macroeconímicas” para que haya una suba del Índice de Precios (IPC) en la Argentina y remarcó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "está demasiado contento con la situación actual".", señaló Caputo en declaraciones a TN donde aprovechó para recordar que el Gobierno lanzó " el bono extra para los chicos". "La alternativa nunca era mejor, era Venezuela estábamos en ese camino", defendió el ajuste.En ese sentido, insistió: "La situación de hoy con todo el esfuerzo que están haciendo,". "Esta vez vamos a salir con el esfuerzo que estamos haciendo es la consecuencia de 20 años de populismo", aseguró.Sobre las prepagas, Caputo señaló que "hay que hacerlas competir" y que "hacer entender que es parte de un cambio cultural". "", sentenció.Por otro lado, el ministro confirmó que la semana que viene viajará a Estados Unidos y negó que haya un préstamo de 15 mil millones de dólares. "No hay un preacuerdo, estamos hablando del programa nuevo, explicándoselo", aclaró."Ellos están demasiado contentos con la situación actual. Es raro, porque, técnicamente,El Fondo no tiene apuro, porque (el titular del Banco Central, Santiago) Bausili le compra 200 millones por día. Entonces están cómodo", señaló.Según consideró, desde el gobierno de Javier Milei ven que están “más cerca de una oportunidad de poder empezar a destrabar estas cosas" y marcó: "Necesitamos ese atajo, pero en el mientras tanto, la parte buena es que la cosa seguirá mejorando. No es un problema tampoco".Caputo confirmó que el piso del Impuesto a las Ganancias no será de 1.2 millones de pesos. Esto en el marco de las negociaciones del Gobierno con los gobernadores para el paquete fiscal de la ley ómnibus modificada."A nadie le gustan los impuestos, pero el impuesto a los ingresos se paga en todo el mundo y es el más progresivo", remarcó.Consultado sobre cuánto será la cifra, el Ministro afirmó que lo están"discutiendo" y "escuchando el reclamo de las provincias". "Tiene que tener un piso razonable", señaló Caputo, para luego aclarar:El titular de la cartera económica confirmó que no homologará la paritaria del gremio de Camioneros, que pidió el 25% de aumento: "No vamos a homologar eso, porque tiene que tener una lógica la paritaria", afirmó."Las paritarias son libres, pero por qué vás a tener que habilitar algo que no es lógico", remarcó el funcionario, acotando que "tiene que parecer razonable"."Si él homologa el 25% de aumento de febrero, cuando la inflación fue del 13, 20% en marzo, cuando va a ser 10, van a decir 'dame 30 en abril, 20 en mayo'", ejemplificó Caputo. Según indicó, "vos tenés que dar algo que es compatible y razonable" ya que "eso es parte del equilibrio general" y "todo va a estar atado".