Marcela Pagano sigue internada y le realizan estudios tras un pico de estrés

La diputada nacional de la Libertad Avanza, Marcela Pagano, continúa internada luego de sufrir un malestar agudo producto de un pico de estrés. A raíz de esta situación, la Cámara de Diputados suspendió la reunión de comisión de Juicio Político.La legisladora es atendida en una clínica del conurbano. “Aún está internada y se le están realizando estudios. Vomitó sangre y eso generó preocupación en los médicos. Le están haciendo análisis de laboratorio para determinar qué pudo haber pasado”, señalaron a Infobae desde el entorno de la periodista.La descompensación de Pagano no frenó la interna que vive LLA respecto a la designación de las autoridades de la Comisión de Juicio Político. Tanto es así que no todos los diputados mostraron preocupación por el estado de salud de su compañera de bloque.“Hoy no hablé”, dijo un dirigente con mucho poder dentro de LLA. “Entiendo que sí, que sigue internada, pero ahora voy a averiguar”, agregó este mediodía.Un caso contrario fue el diputado Oscar Zago, hoy por afuera del bloque de LLA pero cercano a Pagano, que reconoció a este medio que la periodista sigue en observación pero aclaró que desconoce en qué momento podrá regresar a su casa.En este tira y afloje por la presidencia de la Comisión, hay diputados del propio bloque que ponen en duda el estado de salud de Pagano y repreguntan si es cierto que está internada.Sus allegados confirmaron, además, que el inconveniente de salud de la legisladora se agudizó luego de una llamada que recibió y que se le adjudica a dirigentes de su mismo espacio, con quienes mantiene un fuerte enfrentamiento interno. De esta manera, debió ser estabilizada hasta superar el episodio.