Cristina Kirchner criticó la Ley Bases y apuntó contra el Gobierno por su "problema con las mujeres"

La expresidenta Cristina Kirchner criticó este martes la Ley Bases y apuntó contra el Gobierno por su "problema con las mujeres" en el marco de la inauguración del Salón de las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria, que coincidió con un nuevo aniversario del nacimiento de Evita. El discurso de la ex mandataria también se enmarca en la discusión del proyecto oficialista en el Senado."Deberían estar preocupados todos los argentinos con la", afirmó la expresidenta, quien hizo principal hincapié en el capítulo del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).Al respecto, señaló que "nos estan planteando unbasado en el extractivismo sin valor agregado, que va a condenar a los argentinos a la desocupación que ya empieza a visualizarse y va a profundizarse".“A partir del tercer año van a dejar exportar energía sin ingresar un solo dólar a las reservas del BCRA. Pero, pregunto yo, y les pregunto a los que votaron afirmativamente el acuerdo con el FMI, también a los que votaron afirmativamente la reestructuración de la deuda soberana: ¿con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no entran dólares? ¿Con qué dólares van a pagarle al FMI y sostener el desarrollo de las industrias que evidentemente no le importan a nadie? O a lo mejor el objetivo es seguir que nos sigamos endeudando eternamente. ¿Cómo vamos a dejar la energía de esta manera, olvidándonos del autoabastecimiento interno?”, explicó.En otro orden, recordó su discurso en Quilmes junto a la intendenta Mayra Mendoza. "Desde ese día a hoy suspendieron losprevistos para mayo. Dijeron que era por la inflación, pero lo cierto es que iban a ser impagables para la gente".También insistió en afirmar que elque anunció el Gobierno es “trucho” y puso como ejemplo el plan de Luis "Toto" Caputo para pagar la deuda con Cammesa. “Instan a las jurisdicciones a que pongan la plata que necesitan las distribuidoras. O sea que el superávit era trucho, como dijimos. Ayer mismo, Cammesa presentó la deuda de diciembre, enero y febrero. Agárrense, un billón en electricidad, ¿se dan cuenta de que todo ese verso del superávit era eso, un verso?".La ex mandataria no dudó en apuntar directamente contra la figura de Javier Milei, al asegurar que el jefe de Estado "debe abandonar esa costumbre deacerca de un mundo que no existe"."Pavadas hablan todos, pero el problema es cuando las dice el Presidente en senáculos donde a nadie les importa. A quién le importa esas teorías que no tienen aplicación en ninguna parte del mundo. Hay una sociedad diferente que quiere acceder a bienes y servicios que tienen todos los demás", enfatizó CFK.Al respecto, recordó el día de asunción de Milei y reveló una breve anécdota: "Cuando asumió le dije 'coloquese a mi izquierda' y él me contestó 'a su izquierda es imposible'. A lo que le dije 'no vaya a creer, usted es de muchos prejucios. Cuando se siente en el sillón de Rivadavia se le van a caer unos cuantos prejuicios'"."Ahora se le estan cayendo varios prejuicios con la realidad de todos los días.", expresó.Por último, habló sobre el desmantelamiento del Salón de las Mujeres por parte de la administración libertaria en el marco de la marcha del Ni Una Menos y expresó su optimismo de que algun día esas mujeres "volverán a la Casa Rosada": “Todos saben que no soy feminista. Nadie tiene que asumir roles que no ha tenido, no soy militante feminista pero respeto mucho a las que lo son. Se ha esgrimido el falso argumento para desmantelar ese salón en el Día de la Mujer sobre que había un sesgo ideológico. Lo cierto es que"."Es una pena que haya un concepto supremacista masculinista de caracteristicas medievales sobre todo por parte de gente que se quiere adjudicar la modernidad", remató.