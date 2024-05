08.05.2024 / Política

El Gobierno le descontará el día a los estatales que se sumen al paro general de este jueves 9 de mayo

"Quien no va a trabajar no cobra”, advirtió el vocero presidencial Manuel Adorni esta mañana por la medida de fuerza de este jueves en contra de la ley de Bases y apuntó contra la CGT. Además, señaló que más de 6 millones de empleados no podrán llegar a sus trabajos.