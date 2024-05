El fiscal Marijuan apeló el fallo que le permite a Pepín Simón volver a la Argentina sin ser detenido

El fiscal Guillermo Marijuan apeló este jueves la decisión tomada por la jueza María Servini sobre hacer lugar a la exención de prisión a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ex asesor macrista que tenía pedido de captura desde hace casi tres años por extorsión contra el grupo Indalo.Marijuan repasó la acusación en la causa, los movimientos en el expediente y los riesgos de fuga, y pidió revocar el permiso para que pueda volver al país sin riesgo de ser detenido. El fiscal entendió que no corresponde concederle el beneficio de “exención de prisión” para que declare sin ir preso y que además ninguna de las medidas alternativas a la detención es suficiente para evitar el riesgo de fuga.“No desconoce el suscripto que existen en nuestro ordenamiento legal distintas medidas menos lesivas que el encarcelamiento para asegurar los fines del proceso, mas, las circunstancias descriptas hacen considerar fundadamente que ninguna de ellas resultaría suficiente para evitar el riesgo de fuga. Por todo lo expuesto, solicito se tenga por presentada en tiempo y forma esta apelación y se conceda, elevando los obrados a consideración de la Cámara de Apelaciones del fuero, a efectos de que resuelva en definitiva la cuestión planteada”, sostuvo la apelación a la que accedió Infobae.Además, Marijuan recordó que Rodríguez Simón viajó a la República Oriental del Uruguay el 8 de diciembre de 2020, sin haber dado aviso al Juzgado, como sí había hecho en oportunidades anteriores. “Un punto relevante fue que el viaje del imputado a Uruguay, sin aviso, ocurrió en plena etapa de aislamiento y rigiendo las medidas restrictivas que los países habían adoptado frente a la pandemia por Covid. Esa circunstancia fue en su oportunidad considerada por V.S como una clara muestra del arraigo de Fabián Rodríguez Simón en el país vecino”, subrayó.De esta manera, el caso quedará en manos de la Sala II de la Cámara Federal. Los jueces deberán decidir si confirman el fallo de Servini y le permiten a Rodríguez Simón regresar a la Argentina sin ir a prisión.Servini ayer hizo lugar al pedido de eximición del ex asesor de Mauricio Macri que había sido declarado prófugo cuando fue citado a una indagatoria en 2021, pero a condición de presentar una caución real (fianza) de $3.120.000.000, además de una serie de obligaciones de presentación mensual y aviso frente a la ausencia. Así quedaría sin efecto la orden de captura nacional e internacional y la inhibición general de bienes y congelamiento bancario.Hasta ahora no fue detenido y extraditado porque mantiene vigente un pedido administrativo de refugio ante el Gobierno uruguayo. Esa solicitud ya le fue rechazada, pero el exfuncionario recurrió la decisión, lo que lo habilitó a permanecer en el extranjero los últimos tres años sin ir preso.