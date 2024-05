12.05.2024 / POSIBLE ALIANZA

Bullrich habló de una posible unión del PRO y LLA, elogió a Karina Milei y delimitó el rol de Macri

“La identidad no es partidaria es de una idea, de un proyecto, de una dirección. Los que están en otra dirección están en una situación compleja, cuando una idea no tiene arraigo, no tenes votos”, recalcó la ministra de Seguridad.