Como en la pandemia y 2001: comercios e industrias porteñas podrían pagar el aguinaldo en cuotas

Mientras que el presidente Javier Milei viajó otra vez al exterior, como casi siempre a los Estados Unidos, y en la Argentina no hay gas ni en las estaciones de servicio ni en las industrias, este miércoles se conoció que los comercios y las fábricas de la Ciudad de Buenos Aires evalúan pagar el medio aguinaldo en dos cuotas, como por ejemplo se hizo en el país ante situaciones críticas extremas como la pandemia y el 2001.No sucede, por supuesto, en cualquier contexto, sino mientras sondeos oficiales y privados muestran una fuerte caída del consumo, entre otros índices microeconómicos negativos, y la incertidumbre respecto de si llegará la recuperación y cuándo no tiene respuesta.Por eso, los comercios e industrias enrolados en la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA) analizan la posibilidad de pagar el medio aguinaldo correspondiente a junio en dos tramos, y, de hecho, se lo propondrán al Gobierno nacional esta semana.Fabián Castillo, presidente de la FECOBA, advirtió en diálogo con Bloomberg Línea que la entidad “estudia” la posibilidad de abonar el medio aguinaldo en dos cuotas por la crisis económica que llevó al desplome del consumo y las ventas: “No es que uno no quiera pagar, sino que hay que ver cómo se puede hacer eso. Necesitamos vender más para poder pagar mejor”.En ese sentido, afirmaron que los antecedentes respecto de tomar medidas de esta magnitud son crisis gravísimas, como cuando el Covid-19 llevó a los gobiernos a las cuarentenas en todo el mundo o el caso del final del gobierno de La Alianza.“Abonar el medio aguinaldo en cuotas es algo que ya pasó en otras oportunidades, como en la pandemia o en la crisis de 2001. Estamos analizando con la parte legal de la entidad para ver si se puede pagar en dos veces. Estamos hablando con el Gobierno nacional para ver si se puede hacer”, aseguró Castillo.El dirigente industrial, que también es vicepresidente de CAME, anticipó que este jueves se reunirá con autoridades de la Secretaría de Comercio para plantear la intención de pagar el medio aguinaldo en cuotas, entre otras problemáticas del sector que representa.“Hay incertidumbre con respecto a lo que está pasando”, aseguró y analizó que, “en cuanto a la macro, se ve una situación de confianza hacia el futuro”, pese a que el presente arroja una situación crítica, que se refleja en sus propias palabras cuando señala que "esto va a recuperarse en la medida en que los sueldos suban más que la inflación”.Castillo, sin embargo, rechazó la posibilidad de solicitar al Gobierno algún tipo de ayuda, como sucedió en la pandemia, porque en su "experiencia nunca fue buena con relación a ese tema" y que "lo mejor que puede hacer el Estado es bajar impuestos”.Por fuera de las opiniones, lo que muestran los datos es que el consumo mantiene una tendencia contundente a la baja, como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que muestra un retroceso de 4,5% en la comparación interanual y que el indicador acumula en los primeros cuatro meses del año una merma de 3,4% frente al mismo período de 2023.Según el último informe de CAME sobre consumo, en abril seis de los siete rubros sondeados registraron caídas interanuales en sus ventas, a la vez que crece la cantidad de empresas con dificultades para afrontar pagos, de acuerdo con datos relevados por la Unión Industrial Argentina (UIA).