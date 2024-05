La fake news que compartió Milei sobre un supuesto cartel que decía "menos Marx"

El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales una imagen que mostraba un supuesto cartel en una autopista norteamericana, con la frase "less marx, more Milei". Esta publicación generó controversia y captó la atención de sus seguidores, pero posteriormente se confirmó que la imagen había sido manipulada y que el cartel original no decía tal cosa. El hecho puso de manifiesto la importancia de verificar la autenticidad de la información antes de compartirla en plataformas digitales, especialmente en un contexto donde las fake news pueden propagarse rápidamente.

Milei acompañó la imagen con el texto, lo que contribuyó a difundir la supuesta veracidad del cartel entre sus seguidores. Sin embargo, usuarios en redes sociales señalaron rápidamente que la imagen era falsa y que no correspondía al mensaje real del cartel. Este incidente puso en evidencia la importancia de la responsabilidad en el manejo de la información, especialmente para figuras públicas con una amplia audiencia como Milei.La publicación se Milei se dio en medio de una agenda cargada, donde el mandatario continúa en su gira no oficial en Estados Unidos. De hecho, este jueves se reúne con el CEO de MetaEn todos los casos, como sucedió el miércoles, el mandatario insistirá con su propuesta de transformar al país en un polo tecnológico.Durante su visita, Milei ha mantenido encuentros con destacadas figuras del mundo tecnológico y político estadounidense. Ayer, el presidente y la comitiva argentina sostuvieron una reunión con el CEO de Apple, Tim Cook, en las oficinas centrales de la empresa en Cupertino, California. Además, el líder libertario se reunió con el CEO de Google, Sundar Pichai, en las oficinas centrales de la empresa en Mountain View, California, y con la Directora del Institución Hoover y ex Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condolezza Rice. Estos encuentros buscan fortalecer los lazos entre Argentina y las empresas líderes en tecnología, así como promover la cooperación en materia de innovación y desarrollo.