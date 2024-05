Murió Norita Cortiñas a los 94 años: su incansable lucha por los derechos humanos

La incansable defensora y militante de los derechos humanos en nuestro país Nora Cortiñas falleció este jueves a los 94 años. La referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora fue intervenida quirúrgicamente el 17 de mayo por una hernia en el Hospital de Morón y desde ese entonces permaneció en terapia intensiva. Su historia de vida sembró un legado que siempre será recordado.Nora Morales de Cortiñas, conocida como Norita Cortiñas, nació el 22 de marzo de 1930. Se desempeñó como psicóloga social y profesora en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.por la Universidad Libre de Bruselas en el año 2000, la Universidad de Salta en 2004, y la Universidad de Buenos Aires en 2012.Tal como ella relató, su vida cambió cuando el 15 de abril de 1977en la estación de Castelar, provincia de Buenos Aires. En el momento del secuestro, Gustavo era estudiante universitario y colaboraba con el padre Carlos Mugica en la Villa 31. Tenía 24 años. Su hijo aún permanece desaparecido. Hasta el día de hoy, sus restos no fueron encontrados, ni se pudo obtener información alguna sobre su paso por algún centro clandestino de detención.Desde 1977, Noritay exigió por su aparición con vida, además de memoria, verdad y justicia. El 30 de abril de ese mismo año participó de su primera ronda de Madres, la cual recordó en una entrevista: "Eramos muy poquitas y todas estábamos atravesadas por el miedo y la angustia mientras averiguábamos por el paradero de nuestros hijos nos íbamos encontrando con mujeres y hombres en la misma situación”.En 1980,en la cabeza con el nombre y apellido del familiar desaparecido, bordado por la peregrinación hacia la Basílica de Luján, y desde ese día no se lo quitó más.Su lucha continuó firme hasta sus 94 años. La búsqueda de la verdad y la justicia la llevó a participar en numerosos congresos, seminarios y debates en los temas de derechos humanos, mujeres y de laNorita también se destacó en la cultura y educación y durante su trayectoria dictó cursos en universidades, colegios secundarios, centros de estudios y asociaciones de profesionales, organizaciones civiles, sindicales y vecinales.De hecho, hasta: el Norita Fútbol Club. Nacido en 2017, tomó su nombre por ser una figura de lucha y militancia. En 2022 se constituyó formalmente, con la firma del estatuto oficial a mano de Cortiñas, designada presidenta honoraria del mismo.En lo que respecta a estos últimos meses, para el 24 de marzo, buscó la unidad de quienes salieron a la calle para reclamar verdad y justicia en tiempos de un gobierno negacionista como el de Javier Milei y Victoria Villarruel. El 9 de mayo avisó que no iría a Plaza de Mayo para plegarse al paro general de las centrales obreras. Su última vez en ese lugar había sido una semana antes. Estuvo en la Feria del Libro en un homenaje a la periodista María Seoane.