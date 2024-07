El Gobierno calificó de "fraudulento" al intento de golpe en Bolivia basado en "reportes de inteligencia"

El gobierno de Javier Milei cambió su opinión acerca del presunto golpe de Estado sucedido en Bolivia el miércoles pasado y, ahora, calificó a esa situación de "fraudulenta" y "falsa denuncia", cosa que justificó en "reportes de inteligencia"

"La Oficina del Presidente repudia la falsa denuncia de Golpe de Estado realizada por el Gobierno de Bolivia el día miércoles 26 de junio, y confirmada como fraudulenta en el día de la fecha", sostuvo el comunicado difundido en la red social X.El comunicado de la cuenta "oficina del Presidente" Milei aseguró que llegó a esa conclusión "gracias a los reportes de inteligencia" recibidos y atribuyó a esa situación haber mantenido "la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados".Cabe señalar que, de todos modos, en la noche del miércoles no cualquier funcionario sino la canciller Diana Mondino había repudiado el intento de Golpe con un posteo llamativo : "Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia".Ahora, el gobierno argentino sostuvo que, al destacar que en el país vecino, el partido gobernante "controla el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las fuerzas armadas"."Hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro. No por un Golpe de Estado, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras", arremetió la administración libertaria en el texto, y puso como ejemplos a "Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte".En ese punto ingresó en el escabroso terreno de considerar que en Bolivia "hay más de 200 presos políticos, incluida la ex presidenta interina Jeanine Áñez Chávez", quien ensayó un verdadero golpe de Estado y por eso está detenida, y "el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca".Por último, marcó que "la República Argentina espera que prevalezca la democracia que hace años está siendo atacada en el Estado Plurinacional de Bolivia, e insta a las fuerzas políticas de ese país a garantizar el Estado de Derecho en su territorio".El expresidente de Bolivia y líder del MASaseguró este domingo estar "confundido" por el alzamiento militar del destituido jefe militar Juan José Zúñiga contra el gobierno de Luis Arce, porque a su parecer fue un "autogolpe".El líder político boliviano dijo que la llamada que le hizo el presidente el miércoles durante el alzamiento militar "fue una solidaridad de mentira".En tanto, en una entrevista el presidente Arce sostuvo que las diferencias con Morales son claras, planteó que nunca tuvo una relación cercana con Zúñiga y que "alguien le habló al oído" al exjefe militar para hacerle creer que "podía ser presidente"."Yo pensaba que era un golpe, pero ahora estoy confundido: parece un autogolpe", sostuvo Morales durante su programa dominical en la Radio Kawsachún Coca, idea que luego reforzó a través de su cuenta de X.El expresidente boliviano fue uno de los primeros que alertó desde sus redes sociales sobre el levantamiento armado del miércoles pasado, cuando tropas con tanques, encabezadas por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, asediaron el palacio presidencial.Unidades militares el miércoles se movilizaron a La Paz el miércoles pasado. El comandante militar del país reunió tropas en la plaza principal de La Paz y embistió la puerta del palacio con un vehículo blindado para permitir que los soldados entraran corriendo al edificio.Los soldados finalmente se retiraron y la policía recuperó el control de la plaza. Arce denunció el intento de golpe y rápidamente nombró a nuevos líderes militares.Los ex comandantes de las fuerzas armadas y de la Armada, Juan José Zúñiga y Juan Arnez Salvador, fueron arrestados como acusados de encabezar la intentona. Ambos, podrían enfrentar penas de prisión de entre 15 y 30 años. En total 17 personas han sido detenidas.Voces opositoras criticaron al presidente Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel por no pronunciarse contra el intento de golpe denunciado por el Gobierno del país vecino.