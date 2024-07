Sturzenegger apuntó contra la AFA por la implementación de las SAD:"Está obligada a cumplir"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado,, apuntó contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dirigida por Claudio Tapia, y exigió el cumplimiento de la nueva resolución que avala la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas(SAD)."La propuesta que hace el ejecutivo no obliga a nadie a nada. Eso es lo que a mí me parece que es impresionante como da miedo la libertad.", remarcó el ministro este sábado por la mañana en declaraciones a radio Mitre sobre el proyecto de su par MAriano Cúneo Libarona.En una crítica hacia la AFA, Sturzengger señaló que "nadie está obligando a nadie a hacer nada, lo que sí parece sorprendente es que la propia organización diga 'yo no quiero que el otro pueda ser libre' porque esta agenda es una agenda libertad".La AFA ya había manifestado su postura en contra de las SAD y aclaró que la nueva medida solo rige para la Ciudad de Buenos Aires al señalar queEl ministro de desregulación explicó en declaraciones a Radio Mitre que ", nosotros exportamos la materia prima pero no exportamos el producto final, mis hijos los fines de semana ven la Premier, porque en Inglaterra no se ve la liga argentina. Es transformar al fútbol como producto final"."Esta es una manera que el fútbol se ha organizado en muchos países del mundo que ha sido exitoso,Las reformas son a favor de la inversión, a favor del crecimiento, no son en contra de nadie", prometió