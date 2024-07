Los 7 impuestos a pobres y clase media que aumentó Milei y el que le bajó a los ricos

El presidente Javier Milei aseguró en campaña: “Antes de subir un impuesto, me corto un brazo”. Por lo visto es una más de sus promesas sin cumplir, ya que en casi siete meses de gestión aumentó siete impuestos a la clase baja y clase media, y bajó uno para los ricos.Eliminación de la devolución del 21 % del IVAEl programa “Compre sin IVA” que generaba la devolución del 21 por ciento del IVA de los productos de la Canasta Básica, anunciado por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, llegó a su fin el 31 de diciembre del 2023 ya que Milei decidió no prorrogarlo. El beneficio llegaba a jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), monotributistas, empleados en relación de dependencia con ingresos de hasta seis salarios mínimos y trabajadores del Régimen del Personal de Casas Particulares.Aumento del Impuesto país del 7,5 % al 17,5 %El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) es un tributo de emergencia que grava la compra de dólares oficiales, las importaciones, exportaciones y la adquisición de servicios en el exterior del país desde el 2019. El 13 de diciembre de 2023 la gestión de Milei aumentó la alícuota de los servicios de fletes internacionales y de las importaciones del 7,5 por ciento al 17,5 por ciento. A su vez, el 4 de enero de 2024, eximió del pago a la importación de los insumos destinados a la producción de bienes exportables. El 3 de mayo del mismo año se incorporaron el giro de utilidades y dividendos, la repatriación de inversiones y la suscripción del Bopreal para estas dos situaciones anteriores. En todos los casos la alícuota ascendió al 17,5 por ciento.Este impuesto afecta a la compra del dólar ahorro, las compras con tarjeta de crédito o débito en el exterior (dólar turista) y la adquisición de pasajes en el exterior o paquetes turísticos a destinos internacionales, y la suscripción a servicios de streaming u otros servicios digitales prestados por empresas radicadas en el exterior.Aumento del impuesto a los combustiblesEl gobierno de Milei oficializó la suba parcial de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) para julio de 2024. Se dividió la alícuota de los gravámenes que debían perfeccionarse en un promedio del 18 por ciento desde el séptimo mes en su totalidad, ahora con continuidad en agosto.Restitución del impuesto a las ganancias a 1 millón de trabajadoresA través del decreto 652/2024 publicado en el Boletín Oficial se oficializaron los cambios en el impuesto a las ganancias contemplados en el Paquete Fiscal aprobado por el Congreso junto a la Ley Bases. La nueva normativa, que comienza a regir desde julio del corriente, afecta entre 800 mil y un millón de trabajadores que hoy se encontraban exentos de Ganancias. El Impuesto a las Ganancias es nacional y recae sobre los haberes o rentas obtenidos durante el año calendario. Se calcula mediante la aplicación de una alícuota progresiva sobre la ganancia neta obtenida durante el período fiscal de liquidación.Duplicación de la cuota del monotributoEl 27 de diciembre del 2023 el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, incrementó la alícuota mensual del monotributo un 110,90 por ciento mientras que los ingresos anuales se incrementaron en apenas un 49 por ciento.Aumento de las tasas aeroportuarias en un 22,3 %El pasado lunes 22 de julio, el Gobierno dispuso un aumento del 22,3 por ciento de las tasas aeroportuarias internacionales, que se encontraban congeladas desde 2018. “Las tasas que se actualizan son exclusivamente las correspondientes a vuelos internacionales. Se trata de las Tasas de Protección al Vuelo en Ruta y Apoyo al Aterrizaje”, precisaron desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Según EANA “los datos reflejan que este incremento impactaría, si fuese trasladado por las aerolíneas a los pasajeros -cosa que cada aerolínea decide-, en no más de 0,80 centavos de dólar por pasajero”.Intento de aumento del 15 % a las retenciones de las economías regionalesEn diciembre Luis Caputo había anunciado un aumento del 15 por ciento de derechos de exportación para las economías regionales, pero las autoridades desistieron luego de que afectará a una veintena de producciones regionales. Para compensar las retenciones a las economías regionales que ahora no recaudará, el Gobierno subió la alícuota del tributo sobre los subproductos de la soja del 31 al 33 por ciento.Bienes personales: un impuesto más bajo para los más ricosEn abril del 2024 el Congreso aprobó una serie de cambios en el impuesto a los Bienes Personales que incluyen un premio a contribuyentes cumplidores y una baja paulatina, año a año, en las alícuotas del gravamen sobre el patrimonio. Es decir, mientras que a los monotributistas y los trabajadores en relación de dependencia se les incrementa su carga impositiva, mejoran las condiciones para los altos patrimonios.