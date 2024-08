Tras la denuncia por violencia de género, la Justicia le prohibió a Alberto Fernández salir del país

Tras la denuncia de la exprimera damacontra el expresidentepor violencia de género, el juez federaly le impuso una restricción para que no se comunique a los dispositivos de su exesposa.Así, en su resolución Ercolini dictaminó: "de la denunciante, así como del domicilio de la denunciante en Madrid, España, o en cualquier otro lugar en el que se encuentre la nombrada, desempeñe actividades laborales, educativas, recreativas o de asidua concurrencia y de contacto absoluto con aquella a través de cualquier vía”. Esta medida rige desde el pasado 6 de agosto hasta que termine la tramitación de la causa o se disponga lo contrario.Según consigó El Destape, la resolución también dispone que, tanto en el espacio analógico como en el digital”. El magistrado aclaró que se debe “por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada”.Además, Ercolini,. Por último, el juez libró un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para que arbitre los medios necesarios para reforzar la custodia dispuesta en favor de Yañez, así como que disponga de “toda la información” que posea respecto de cómo se está llevando a cabo esa tarea.Los requisitos de Ercolini se deben a que Yañez denunció, entre otras cosas,en referencia a comunicaciones diarias en las que habría sufrido amedrentamiento por parte de Fernández. La ex primera dama se encuentra actualmente viviendo en Madrid, España.Ayer, tras conocerse la denuncia penal de Yañez al expresidente por violencia de género,y desmintió la acusación. "Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra,”, dijo el ex mandatario a través de un comunicado.Y cerró: “, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.