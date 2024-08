Causa por violencia de género contra Alberto Fernández: qué testigos declaran este jueves

Este jueves comienza a declarar la primera ronda de testigos en la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, tras la denuncia de su exmujer. Las primeras en declarar ante el fiscal Ramiro González serán la periodistaque solía visitar a la exprimera dama en la Quinta de Olivos, donde se habrían cometidos los hechos de violencia de género, yLa periodistafue citada por el fiscal a las 10:30 de este jueves. Barrios es corresponsal en la Sala Estampa del Vaticano, amiga del papa Francisco y solía visitar a Yañez durante sus años como primera dama. “Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo", declaró Yañez en su denuncia.“Fabiola explotó. Gracias a Dios. Pudo emerger de una relación tóxica. Su estado emocional, frágil, es la convalecencia de la enfermedad del alma, esa que no se ve a simple vista”, contó Barrios en declaraciones a Infobae.A las 12 declarará la exsecretaria privada de Fernández,todas las miradas estarán puestas en su declaración ya que gracias al peritaje en su teléfono, en el marco de la causa Seguros, se descubrióYa para el próximo lunes 26 de agosto a las 10 fue citado el exintendente de la residencia presidencial, Daniel Rodríguez. Mientras que el 5 de septiembre será el turno del extitular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Walter Saavedra, la declaración fue postergada por el fiscal.En cambio, González todavía no le puso fecha al testimonio de, la ex amiga de Fabiola Yañez, porque acaba de ser madre y está en pleno reposo. Además,. En los últimos días, el fiscal libró un exhorto internacional ante la Fiscalía Penal de la ciudad de Madrid para que autoricen a Yañez Verdugo para prestar declaración testimonial en el Consulado argentino en Madrid, ciudad donde reside junto a su hija.En la causa, Fernández fue imputado por los delitos de "lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo" y por "amenazas coactivas".