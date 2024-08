Alberto Fernández aportó el primer testimonio en el marco de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género

La abogada de Alberto Fernández aportó este miércoles ante la fiscalía de Ramiro González el testimonio de una empleada doméstica que trabajó en la quinta de Olivos durante los últimos cuatro años. Esa persona, identificada como “Testigo A”, aseguró ante un escribano público que nunca vio agresiones de parte del ex presidente hacia Fabiola Yañez.La testigo asegura quey hasta describe que en una oportunidad la encontró tirada a un costado de la pileta de Olivos. “Yañez había quedado hasta muy tarde con sus amistades y cuando la fue a buscar la encontró tirada en el piso en medio de las plantas en la zona de la pileta”, dijo ante un escribano, según detalla el acta a la que tuvo acceso Infobae.La empleada, cuya identidad se mantiene bajo reserva, aseguró también que “se ocupaba de limpiar y ocultar todas las bebidas y vasos para que el Doctor Fernández no se enterara”. Las bebidas se guardaban en la casa de huéspedes, en un armario con llaves, luego de ser ingresadas por dos personas: un peluquero, al que no identifica con nombre y apellido, y Sofía Pacchi, la amiga de Fabiola Yañez que terminó enemistada por los mensajes que recibía de parte del ex presidente.En otro pasaje de la declaración, la testigo -que trabajó varios años en el departamento de Puerto Madero hasta que Alberto Fernández fue elegido presidente- asegura que: “Yo siempre vi un trato cariñoso, siempre le hablaba con cariño con amor, nunca noté nada que me llamara la atención de él. Siempre la cuidaba, él era muy atento y a pesar de verla en las condiciones en las que la encontraba, se preocupaba”.A lo largo de su declaración, la “Testigo A” sostuvo que. “Le salían los golpes luego de las caídas que sufría por la ingesta de alcohol”, puntualizó ante las preguntas de la abogada.También contó que acompañaba a Yañez cuando iban a la residencia oficial de Chapadmalal. En ese lugar, habría ocurridoque relató de esta manera: “En el último viaje que la acompaño, Fabiola tomó alcohol hasta el amanecer con su hermana Tamara, y en un momento de la madrugada bajó en estado de ebriedad adonde estaba la dicente (la testigo) cuidando al niño para llevarlo con ella. Fabiola sube al primer piso a su habitación quedando sola con el bebé y se le cae. Al escuchar el golpe y el llanto, me dirigo a la habitación tomo al bebé, lo tranquilizo y la señora Yañez se fue a descansar". Respecto a ese hecho, aclaró que por la caída el niño solo sufrió un chichón en la cabeza.La defensa aportó los datos personales de la empleada doméstica, pero pidió que se resguarde su identidad. “No puedo dejar de destacar que los testimonios de personal de la Quinta de Olivos deben tener recaudos especiales dado que su exposición pública podría comprometer la seguridad nacional”, dijo la abogada del ex presidente a través de un breve escrito.La abogada de Fernández, Silvina Carreira, presentó el acta firmada por un escribano y aportó los datos personales del “Testigo A” para que pueda ser citada a declarar por la Fiscalía.