"Hace rato no veía esta inmundicia explícita": Lousteau arremetió contra los diputados radicales que apoyaron el veto de Milei

El senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR),, apuntó duramente contra los siete diputados radicales que apoyaron el veto del presidente Javier Milei al proyecto de ley de la nueva fórmula jubilatoria que impulsó el propio espacilo.", lanzó el legislador esta mañana luego de que se mantuviera la decisión del Presidente contra la ley que beneficiaba a los jubilados. En declaraciones a A24 donde expresó: "Yo me tengo que hacer cargo del radicalismo. Y a mí me da vergüenza lo que pasó, lo reprocho y condeno enérgicamente".Ayerquienes cambiaron su voto para apoyar el veto a la reforma que actualizaba los haberes y había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso. En junio habían votado de manera unánime el proyecto, pero este martes mantuvieron un encuentro con el propio Milei y acordaron respaldarlo.; así de simple, así de grave", consideró Lousteau y acusó a los legisladores de haber ido a ver "si pueden estar en una lista el año que viene o si los nombran en algún lugar" a costa de los adultos mayores, a quienes "les habían generado algún tipo de ilusión cuando votaron a favor y luego se dieron vuelta"."No hay ninguna posibilidad de que en estos 98 días hayan hecho mejor las cuentas o valorado mejor lo que significa el equilibrio fiscal para el Gobierno", agregó.Para el senador un partido político, "independientemente si va a ser oposición u oficialismo, tiene que saber qué es lo que cree, qué es lo que va a defender y entonces proponerle eso a la sociedad" y consideró que el partido necesita una "columna vertebral" para resolver las propuestas que lleguen."¿Qué es lo que tiene que hacer el radicalismo?. Eso lo han hecho los gobernadores e intendentes radicales en todos lados del país, pero porque cuando heredan, en general heredan déficit", analizó.Este miércoles el secretario general de la Convención Nacional de la UCR,, adelantó que. Al respecto, Lousteau explicó que evaluarán la "suspensión temporaria hasta que se tome una medida más más de fondo, para que se vote o se considere la expulsión del partido"."Lo que hay es un pedido suspensión provisoria, y, agregó.Y volvió a insistir en que es esencial para un partido "tener identidad y no perderla a través del tiempo, que es lo que le ha pasado al radicalismo" y sostuvo que los legisladores que apoyaron el veto presidencial "ya se están yendo con Milei".