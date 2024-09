Chiqui Tapia seguirá como presidente de AFA con Riquelme de vice: sin lista opositoria "mileimacrista"

todo indica que Claudio "Chiqui" Tapia asumirá su tercer mandato y seguirá como presidente de la AFA en la Asamblea que se desarrollará el próximo 17 de octubre, a partir de marzo de 2025 y hasta diciembre de 2028. Estará secundado, y es una de las principales novedades, por el titular de Boca Juniors, Juan Román Riquelme

Tras el bicampeonato en la Copa América, el Mundial y la Finalissima,Este lunes a las 18 cerró el plazo para la inscripción de listas y la de Tapia fue la única que se presentó, lo cual arroja como conclusión queEs que pese a las recientes polémicas, con la conferencia de prensa de prensa del presidente de Talleres,, luego de meterse al vestuario del árbitro que dirigió el encuentro ante Boca y ser acusado de hacerlo acompañado por matones armados, y las publicaciones con críticas de, ninguno de los dos se presentó con una lista opositora.Fassi, incluso, fue recibido en Casa Rosada por Milei, en un llamativo gesto que no parece estar cerca de las problemáticas que enfrentan los argentinos y que, en cambio, se construye más bien como un área de interés personal en la cual el mandatario nacional coincide - sin las otras tensiones que mantienen - con su socio político Mauricio Macri.Una de las novedades de la lista de Tapia es que titular del Xeneize y máximo ídolo del club, Riquelme, aparece como vicepresidente primero. Chiqui y el ex enganche de la Selección nacional son percibidos en el mundo de política del fútbol como referentes de todo lo que Milei y Macri detestan. En la nómina luego aparece Ignacio Villarroel, dirigente de River., destacó Tapia durante la presentación llevada a cabo este lunes en una de las oficinas de la AFA.Una novedad de esta elección es que habrá tres cargos destinados a la representación del Estado en AFA, es decir un espacio para la política. Según el artículo 35, inciso b, del estatuto de AFA, tres vocalías del Comité Ejecutivo están destinadas a "candidatos por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial o Legisladores (Diputados o Senadores) Nacionales"."Deberán ostentar alguno de los siguientes cargos: Presidente o Vicepresidente de la Nación, Gobernador o Vicegobernador, Jefe o Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diputado o Senador de la Nación", cierra el texto.Según pudo saber Política Argentina, a estos representantes de la "política" los elegirá la Asamblea el 17 de octubre, sin nombres oficiales confirmados hasta el momento. No obstante, de los parámetros que establece el estatuto y los vínculos de Chiqui Tapia surge que el senador nacional por San Juan Sergio Uñac; el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, o su esposa, la senadora nacional Claudia Ledesma Abdala; pican en punta. Pero también habría otras alternativas.La expectativa en las semanas previas era que Fassi apareciera como candidato a presidir la AFA o, al menos, a competir con la nómina de Tapia.De hecho, el presidente de Talleres de Córdoba se autopercibió y se posicionó así al visitar a Milei y plantear que podría encabezar un "cambio" en la entidad madre del fútbol argentino.Riquelme, que aparece secundando a Tapia, fue consultado en una entrevista de la semana pasada sobre el incidente que protagonizó su par Fassi luego del enfrentamiento entre los cordobeces y el Xeneize. Y lo liquidó: "Si yo hago lo que ha pasado estaría preso, sigo allá en Mendoza".Fiel a su habilidad para declarar, el ex enganche aclaró: "Yo no sé qué pasó. Pero si yo estoy metido ahí, primero estarían diciendo por qué voy al vestuario del árbitro, ¿sí o no? Estarían tres días diciendo por qué fue al vestuario del árbitro, no tiene por qué ir al vestuario del árbitro y ahí arrancan ocho días...".Fassi fue, durante todo el mandato PRO, un hombre muy cercano a Macri. Y más aún a sus negocios. Ahora, con el ex mandatario del xeneize en al fundación FIFA pero fuera del fútbol local, el dirigente cordobés se posionó en el nuevo oficialismo liberal, o sea con Milei.Así posicionadas las diferencias, y mientras Milei y Macri siguen empujando el capítulo SAD, por ahora un round abajo luego de que la FIFA confirme que si AFA debe modificar su estatuto por presión estatal podría ser sancionado severamente, y, sin lista propia, parecen preparar una estrategia alternativa.La apuesta de Fassi y Verón, quienes vienen ejerciendo de espadas públicas de la crítica a Tapia en coincidencia con Milei y Macri, parece dirigirse a que el Gobierno intente echar mano nuevamente a la IGJ y judicialice e impugne las elecciones.Presidente:Sr. Claudio Fabián TapiaVicepresidentes:Sr. Juan Román RiquelmeSr. Ignacio VillarroelSr. David Luis GarzónSr. Carlos R. O. MontañaSr. Gabriel Mariano GrecoSr. Javier TreuqueSecretario General:Sr. Víctor Blanco RodríguezProsecretario General:Sr. Luciano Miguel NakisSecretario Ejecutivo:Luis María ChebelProsecretario Ejecutivo:Sr. Maximiliano LevyTesorero:Pablo Ariel TovigginoProtesorero:Jorge Luis BarriosVocales:Sr. Mariano Hernán CowenSr. Luis Fabián BerlangaSr. Gonzalo Luis BellosoSr. Cristian Ariel MalaspinaSr. Marcelo Luis Ángel MorettiSr. Francisco Javier MarínSr. Marcelo Rodolfo AchileSr. Guillermo Eduardo RaedSr. María Sylvia JiménezSr. Cristian Brian PrendesVocales:Sr. Eduardo Juan SpinosaSr. Juan Manuel CavagliattoSr. Ignacio Enrique AstoreSr. Luis Fabián ArtimeSr. Dante Walter MajoriSr. Jorge Ernesto MiadosquiSr. Javier H. Méndez CartierSr. José Luis CoutinhoSr. Carlos Daniel PandolfiSr. Mario Javier Echeverría