Rodrigo De Loredo en medio de la interna: Voló por el aire toda la organización política con Javier Milei

A 10 meses de la asunción de Javier Milei, el diputado radicalse refirió al interna dentro del partido y aseguró que el libertario “voló por el aire toda la organización política de la Argentina”.“Evidentemente, hay un cambio de proceso muy grande, un cambio de época, Javier Milei es una figura emergente, muy disruptiva, que desorganiza”, sostuvo De Loredo al analizar la llegada del libertario y su discurso de odio. Así, describió al presidente “como una especie de big bang” que provocó que se intensificara la pelea interna por el liderazgo de los espacios.“”, consideró en declaraciones a TN.En ese sentido, apuntó que la popularidad de Milei estuvo profundamente vinculada con el enojo de la sociedad respecto de la situación política y económica. “”, indicó al destacar que en el discurso político del mandatario hay una serie de contradicciones al crear “una agenda liberal en lo económico y conservador en lo cultural”.Luego reconoció la existencia de dos posturas diferentes dentro del partido respecto de las políticas impulsadas por la actual gestión, tras el estallido radical por el apoyo al veto al aumento jubilatorio que impulsó el propio partido, De Loredo sostuvo: “, aparte de que es un partido muy desplegado en el territorio de la Argentina, con un énfasis muy federal”.“Si te tengo que hacer una síntesis de muchas miradas hay como dos cosmovisiones, una más porteña-AMBA centrista y después tenes una mayoría que es el radicalismo del interior”, señaló al indicar que la primera de estas se posicionó como “ultra opositora y que no gobierna nada”, mientras que la segunda está al frente de varios distritos y provincias pese a las diferencias y matices que pudieran tener entre sí.El presidente del bloque radical en Diputados argumentó que el apoyo que han mostrado al gobierno no podía ser total, ya que tenían diferencias fundamentales “en la agenda institucional, cultural y en los modos”. Sin embargo, remarcó que comparten la visión económica al subrayar que “el venir a poner sobre la mesa que la Argentina tiene un problema endémico de 70 años de gastar más de lo que recauda, no solamente es un hallazgo y un acierto, sino que es un planteo cultural muy necesario”. “”, reconoció De Loredo.Especifícamenteen la que no compartían la postura oficialista, señaló: "". "Siempre le dijimos al Gobierno que había alternativas que la licuadora sobre los haberes previsionales que están todos en la pobreza".Además,el dirigente planteó que “en la UCR tiene que haber templanza, tiene que haber coraje”. Por el contrario, criticó la actitud adoptada por el radicalismo opositor al gobierno al asegurar que la respuesta no sería “salir corriendo al abrigo de un electorado o el otro”."La verdad que nosotros tenemos una postura,”, remarcó al asegurar que los principios que fundaron el partido no se han modificado, aunque hizo una autocrítica al señalar que el partido debería repensar la propuesta económica que presentan a la sociedad. “”.