"Es chorro": Yanina Latorre acusó a García Moritán de corrupto, en medio de la separación con Pampita

En medio de la separación decon, la conductoratildó al ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires de corrupto y le dijo a la modelo "tu marido te cagó y es chorro".En medio de los rumores sobre las negociaciones de divorcio, acuerdos prenupciales, cifras millonarias y la decepción de Pampita por la realidad económica del funcionario porteño,habló en El Observador sobre la separación y sobre la acusaciones que lanzó sobre presuntos actos de corrupción de Moritán: “, porque que yo sea de un lado o del otro, cuandode por medio o un tipo que hizo mal las cosas en el Gobierno, ese tipo se cuenta, se lo vende, no es que yo solamente ataco chorros kirchneristas"."Esa noche, mientras estábamos al aire o terminando el programa, Pampita empezó a llamarnos desesperadamente a mí y a Ángel (De Brito), y yo la verdad, contestar el teléfono a Pampita para que me putee o a Ángel, no le contestamos, nos hubiera contestado antes. Yo primero voy a la fuente. Les digo que tengo esa data, que la voy a contar y cuál es su versión. Si no me contestaste, jodete. Después empiezan a llamar,”, lanzó.Sobre las reacción de la expareja en los últimos días, Latorre recordó que “Pampita ha salido a hablar siempre" y consideró que "evidentemente ahora no habla porque esto es mucho más grave de lo que pensamos”. “Yo les digo una cosa a los famosos, no es con los periodistas que damos información, es con el marido, yo no cuento que él es chorro si no lo es. Llamá a tu marido y fijate con quién te casaste, no es mi tema”, concluyó.El miércoles al hacerse cargo de programa de LAM, por la ausencia de Ángel De Brito, que se tomó vacaciones hasta el lunes próximo y se fue de viaje al Sur de la Argentina, Latorre dio detalles sobre el supuesto estado del vínculo entre Pampita y el padre de su hija menor Ana. " Ayer (martes) Pampita salió con amigas. Fue a festejar un cumpleaños en Gardiner y estaba sin anillo (de bodas). Allí,".Latorre aseguró que en los gastos mensuales de la familia de Pampita y García Moritán ". Yanina expuso la relación se habría visto afectada por el pedido de informes sobre la gestión de Roberto García Moritán al frente del ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires por supuestas irregularidades y por las presuntas infidelidades del político hacia su esposa. "pero Pampita no se va de joda, Pampita trabaja cuando viaja", apuntó la periodista.En cuanto a las supuestas infidelidades de Moritán, Latorre afirmó que "el año pasado, tuvo una historia con una periodista política cuando Pampita se había ido de viaje al sudeste asiático".Tras explicar que no iba dar el nombre de la periodista en cuestión porque "ella está casada", Latorre describió cómo habría sido la relación de García Moritán con esa mujer."Roberto fue a Radio del Plata, donde ella conduce un programa. Se cayeron bien, se pasaron los teléfonos y se escribieron -manifestó Latorre-. Él salió tres veces con ella en ausencia de Pampita". "Pampita habría encontrado los mensajes de él con la periodista, quien le contaba a todos que estaba teniendo un affaire con el marido de Pampita".Siempre según Latorre, "Moritán le aceptó a Pampita la verdad de esos mensajes, ella lo perdonó, pero le dijo 'Ni una más'. Luego, se enteró de muchos cuernos más". "A Pampita no le joden las infidelidades, lo que le importa es cómo queda la imagen de ella ante los supuestos hechos de corrupción", apuntó.. Y se preocupó pensando cómo quedaría su imagen si, eventualmente, a él le aparecieran hechos de corrupción", contó.En cuanto a la situación económica de Roberto García Moritán, Latorre dijo: "y después, se fue yendo de los restaurantes de los que era socio y está viviendo del holding de su familia".Según señaló la panelistay su marido.