Silvia Lospennato reaccionó furiosa ante el rechazo en Senado a Ficha Limpia: "Van a sufrir las consecuencias, no es gratis"

El mal momento de Silvia Lospennato en TN: la candidata a la Legislatura de CABA estalló contra los "kirchneristas corruptos" tras enterarse del rechazo al proyecto de Ficha Limpia en el Senado.



La diputada de la Nación por el PRO, Silvia Lospennato, conoció en vivo los resultados del debate sobre la ley de Ficha Limpia, el proyecto que ella misma propulsó, y advirtió que la decisión de los senadores "no es gratis". "Van a sufrir las consecuencias", sentenció en un programa televisivo donde se escuchó "se cayó", al momento de conocerse la noticia.Después de varias idas y vueltas, luego de obtener media sanción en Diputados en febrero, durante la votación en la Cámara Alta la ley no obtuvo los 37 votos que necesitaba para sancionarse, unos dos tercios en total. Con 35 a favor, 36 en contra y una abstención, terminó por descartarse la moción.En vivo, Lospennato reaccionó con decepción al exclamar un "no" espontáneo. "La sociedad argentina nuevamente va a estar absolutamente defraudada de la política argentina", señaló, la cual "no se quiere autodepurar y sigue privilegiando la corrupción". En esa línea, calificó lo ocurrido en el recinto como "un pacto de impunidad".La candidata que se presentará el próximo domingo 18 de mayo en los comicios porteños, apuntó contra los dos senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce del Frente Renovador de la Concordia Social, quienes modificaron su postura tres meses después de la instancia en el Congreso. "Tiene que saberse quiénes son los responsables de que estos dos senadores hayan cambiado su voto, de que el mismo partido que en Diputados aprobó la ley, por qué lo hicieron, qué consiguieron a cambio y a quiénes benefician", sostuvo."Asegura un escenario que algunos querían. Los ciudadanos no somos ingenuos, no comemos vidrio, y el que esté detrás de esta decisión va a sufrir las consecuencias. Tenemos que hacerlo sentir en las urnas", enfatizó.