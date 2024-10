Denunciaron penalmente a Milei por "incitación a la violencia" durante su discurso en el Parque Lezama

Mis saludos y solidaridad con @ignacioortelli. La libertad de expresión y de prensa son derechos innegociables. Por eso hoy presenté una denuncia penal contra el Presidente @JMilei por incitar a la violencia. No naturalicemos la agresión, la persecución y el insulto diario. — Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) September 30, 2024

El legislador porteño por la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, denunció penalmente al presidente Javier Milei por "incitar a la violencia" con el discurso que dio en el acto político realizado el sábado en Parque Lezama."Las conductas del Presidente de la Nación son una afrenta al sistema republicano de gobierno al atacar la libertad de expresión de manera constante e instar a los militantes de La Libertad Avanza", resaltó."Los hechos descriptos parecen constitutivos de los delitos de intimidación pública previstos en los artículos 211 y 212 del Código Penal de la Nación", señaló.Y añadió: “Otra vez Milei descalifica y ataca al periodismo, en detrimento de la libertad de expresión, además de arengar a los militantes a insultar e incitar al odio. No se puede naturalizar la agresión y la persecución”.En el acto del sábado pasado, Milei culpó a "la casta periodística" de querer silenciar su acto en Plaza Holanda en 2021, el primero de su campaña rumbo a las elecciones legislativas de ese año."Les cerramos el orto", sostuvo el Presidente, para luego dar lugar a una serie de insultos, a los gritos. "Les agradezco a los militantes que nada tienen de trolls, soretes", apuntó contra los periodistas.En este marco, señaló a los libertarios que no llegaron a llenar la Plaza Lezama, sostuvo que "son todos militantes" e insistió: "No son trolls, pedazos de soretes, periodistas ensobrados y corruptos".Desde el anfiteatro respondieron cantando un "hijos de puta", que fue arengado por el Presidente. "Esto es lo que siente la gente por ustedes, periodistas ensobrados", repitió.