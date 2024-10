El ministro bonaerense de Transporte, tuvo que salir a aclarar esta mañana que sus dichos de ayer sobre una potencial "independencia" de la Provincia de Buenos Aires del resto del país fueron una forma de plantear una discusión sobre la coparticipación y remarcó que no cree que ese sea el camino.“En la misma notaClaramente dejé a salvo que no me quería convertir en un vasco bonaerense”, aclaró D’Onofrio en diálogo con Radio Rivadavia al remarcar que la jurisdicción aporta casi el 45% del PBI del país y recibe solo el 22%.Ayer el funcionario bonaerense sorprendió cuando al ser consultado sobre la intención de Cristina Kirchner de presidir el PJ, señaló que existen discusiones más importantes y sostuvo: "Yo podría estar planteando hoy como dirigente bonaerense que vayamos a una reforma constitucional para ver si salimos del Estado Nacional,”. “Obviamente, pero es un debate que tenemos que dar los bonaerenses porque producimos el 45% de la riqueza de la Argentina y cobramos el 22% de coparticipación, subsidiando la ineficiencia del resto del Estado nacional y de las provincias”.Esta mañana tuvo que salir a explicar su respuesta: “”. “Yo no lo creo, lo que afirmo es que. Es más horroroso lo que plantea el presidente, que es el topo que viene a destruir el Estado, que negar una posibilidad de que realmente nos ponga al borde de la disolución de los argentinos”, desarrolló.Al se consultado sobre si Javier Milei lleva a la Argentina al límite de la disolución, afirmó: “Si es el que viene a destruir el Estado, es un peligro”.En ese sentido, apuntó contra el Gobierno Nacional y las medidas que van en contra de la Provincia como la desregulación de transporte de media y larga distancia dispuesta: “Si se aplicara a raja tabla en la Provincia, más del 70% de las localidades pequeñas de menos de 15 mil habitantes, quedarían aisladas, porque no son rentables”, remarcó.