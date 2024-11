El Gobierno confirmó que no habrá sesiones extraordinarias para debatir el Presupuesto 2025

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este martes que no habrá sesiones extraordinarias para debatir el Presupuesto 2025 y sostuvo que el Ejecutivo “está abierto a escuchar las propuestas” que el Congreso quiera hacer “siempre y cuando no modifiquen lo que es un tema fundamental, que es el equilibrio fiscal”.En declaraciones a Radio Colonia, adelantó que “si eso no se modifica y si necesitan realizar algún cambio”, Nación podría decir “si le aumenta a alguna partida y a cuál le disminuyen”.“No tenemos urgencia para que el presupuesto sea aprobado. Creemos que sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación lo apruebe, pero si no lo hace, seguiremos con la prórroga del presupuesto actual”, afirmó.Asimismo, sostuvo que el Gobierno comandado por Javier Milei tiene “un enorme convencimiento de que el camino elegido está dando resultados bastante impresionantes, que eran previsibles” y que el Presidente tenía “totalmente claro” que debía ser “sólido en las posiciones” que mantenía sobre sostener el equilibro fiscal.Además, remarcó que “los resultados iban a venir”, que “se están dando” y que como gobierno se sienten “satisfechos”. “Tenemos que hablar de mediano y largo plazo, no es de un día para otro”, añadió.“No tenemos euforia, sí es satisfacción porque se están cumpliendo los objetivos que nos planteamos”, afirmó.Por último, se refirió a los “elogios” que recibieron por parte del ex mandatario Mauricio Macri quien dijo que Milei está haciendo “un milagro” y que lo que sucede en Argentina “tiene un rumbo”.“Macri ha sido crítico en algunos aspectos, apoyando las posiciones del Gobierno, pero ha sido crítico. Que haga un reconocimiento tan expreso, tan explícito, sobre los resultados obtenidos, me parece importante”, finalizó.