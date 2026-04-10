La NASA prepara un operativo milimétrico para el regreso de Artemis II tras una misión histórica

La NASA ultimó los detalles para el regreso de la misión Artemis II, que marcó un hito al convertirse en el primer vuelo tripulado del programa lunar desde la era Apolo. La nave Orion debía amerizar cerca de la costa de San Diego, California, tras completar un recorrido alrededor de la Luna.

El amerizaje —conocido como splashdown— forma parte de un operativo altamente coordinado. Equipos de rescate especializados aguardan en el océano Pacífico para recuperar la cápsula y asistir a la tripulación, en un procedimiento que incluye controles médicos inmediatos y la estabilización de la nave tras el impacto con el agua.Cabe destacar que la misión tuvo como objetivo validar el funcionamiento de los sistemas en el espacio profundo, una condición indispensable para los próximos pasos del programa Artemis. A diferencia de este vuelo, las futuras misiones apuntan a concretar el regreso de humanos a la superficie lunar y sentar las bases para viajes de mayor alcance.Con este regreso, la NASA busca consolidar una nueva etapa de exploración tripulada. Hay que señalar qe más allá del logro técnico, Artemis II funciona como prueba de que Estados Unidos puede retomar operaciones humanas más allá de la órbita terrestre, en una carrera espacial que vuelve a ganar centralidad en la agenda global.