Un fundador de LLA deja el espacio con fuertes críticas: "Hay funcionarios con varios fracasos"

Con una extensa carta, el legislador porteño y uno de los fundadores de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles anunció que dejará el espacio por diferencias en la conducción del partido, la conformación del Gabinete nacional y las acciones que promueve el presidente Javier Milei.Casielles realizó un repaso de los inicios de LLA, donde se ubicó entre "4 o 5" impulsores del proyecto. Tras narrar el proceso de crecimiento de los libertarios en la arena política y la llegada a la Casa Rosada, el dirigente se despachó contra la actual cúpula que rodea a Milei."Al poco tiempo de llegar al poder, para mi sorpresa, varios de esos rostros que fungían de representantes arquetípicos del pasado, fueron elegidos para integrar el Gabinete nacional", expresó.En esa línea, profundizó: "Funcionarios que, con varios fracasos sobre sí, comenzaron a tallar no solo la gestión diaria de nuestra Patria, sino incluso a permear con sus ideas y sus prácticas, aquella opción nueva que quisimos poner a disposición de la ciudadanía".Para Casielles "también regresaron las viejas formas a la arena política" y siguió: "Me dicen que en un contexto crítico las formas no son importantes, los procedimientos no son importantes, las instituciones no son importantes"."Pero me pregunto si no es exactamente eso lo mismo que nos han dicho todas las últimas décadas. ¿Acaso el argumento de la crisis permanente no es parecido a lo que se ha vivido una y otra vez en estos más de cuarenta años de democracia o de incluso antes?", reflexionó.Por otro lado, cuestionó la salida de funcionarios "por inclinación ideológica". "Sostener aplaudidores en detrimento de profesionales y si mostrarle al mundo que quienes nos conducen pueden ser eliminados a los gritos y de un plumazo, también no es parte de todo eso que vinimos a cambiar", lanzó Casielles.Sobre el final del texto, subrayó: "Lo que es más preocupante e incluso más peligroso, ¿cómo nos ha ido a los argentinos toda vez que los gobiernos de turno nos han enfrentado a unos con otros? ¿Cuánto hemos retrocedido como sociedad? ¿Cuánto nos han devorado “los de afuera”, como dice el Martín Fierro, toda vez que nos hemos enfrentado entre hermanos?"."En ese gran '¿qué nos pasó?' y en tan poco tiempo es que me he planteado si mi pertenencia a La Libertad Avanza tiene el mismo sentido que tuvo cuando ayudé a fundarla y si no estamos justamente a tiempo de rever lo que estamos haciendo antes de que sea tarde", resaltó.