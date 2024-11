Graciana Peñafort denunció filtración del fallo contra Cristina y cuestionó la implementación de la Ficha limpia

La legisladora porteña de Unión por la Patria y abogada Graciana Peñafort, manifestó sus inquietudes contra el Poder Judicial tras la reciente condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En diálogo con Radio Splendid, Peñafort aseguró que el fallo de la Cámara de Casación fue filtrado a los medios de manera deliberada. “El Poder Judicial se encargó de filtrar el resultado cuando un periodista pasaba por la puerta de Comodoro Py”, afirmó, cuestionando la transparencia del proceso judicial.

Según la legisladora, no existen pruebas sólidas que demuestren la culpabilidad de Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. “Se habla de una participación directa de Cristina, pero en los papeles nunca hubo una participación de ella. Se le confirma la condena por administración infiel, pero los responsables de la administración de los fondos, como los jefes de gabinete, están absueltos”, expresó.Además, Peñafort rechazó cualquier intento de aplicar la ley “Ficha Limpia” para impedir una candidatura de la ex mandataria. Aseguró que dicha normativa sería inconstitucional si se utiliza retroactivamente.subrayó, poniendo en duda la posibilidad de que se le impida a la ex presidenta presentarse en elecciones.Peñafort mencionó que, en caso de que la Corte Suprema confirme la condena, aún quedaría la posibilidad de apelar ante la Corte Interamericana.concluyó. Peñafort también advirtió que la Corte Suprema podría “definitivamente” sacar a Fernández de Kirchner del juego electoral si lo deseara, abriendo así la puerta a un nuevo capítulo en la lucha judicial y política en torno a la ex presidenta.