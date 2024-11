Julio de Vido tras quedar absuelto en la causa Vialidad: "Sé que todos los compañeros que fueron condenados son inocentes"

El exministro de Planificación Federal,, habló por primera vez tras del fallo en la causa “Vialidad”, que ratificó la condena contraa seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero que a él lo dejó nuevamente absuelto.“La verdad que,Y también una enorme pena, porqueLes queda otra alternativa ante la Corte”, sostuvo De Vido sobre la sentencia.El icónico funcionario de los tres mandatos kirchnerista se expresó, luego de que la Cámara de Casación Penal ratificara la condena Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. “”, opinó y advirtió que "hay que revisar los entornos". "Esto no es producto de ningún favor político o jurídico, sino que hay un trabajo excepcional de mis abogados y de Lali (Alessandra Minnicelli, su esposa) junto con ellos”, explicó, al referirse a las acusaciones provenientes de dirigentes como Juan Grabois, quien había sugerido que la Justicia había absuelto “al responsable directo”.Me parece que hay que rodearse de otra gente”, insistió el exfuncionario kirchnerista durante el programa de streaming de Santiago Cúneo.En ese sentido, consideró: “Cuando las cosas salen mal, hay que revisar más que a los enemigos, o tratar de encontrar culpables para auto exculparnos. Hay que buscar la verdad y quienes realmente han colaborado y son los autores, junto con ella y con Néstor (Kirchner), de un proceso de transformación que más temprano que tarde va a ser reconocido en la dimensión que tuvo”.De Vido insistió ante las críticas sobre el aporte que hizo su defensa legal al proceso, y en el perfil de quienes lo representan. “Mis abogados, sobre todo Maximiliano Rusconi, no se representan como genuflexos ante los poderes instituidos dentro del Poder Judicial”, agregó, en su primera aparición tras el fallo. El exministro estuvo invitado en el programa de streaming de Santiago Cúneo.El miércoles, en un fallo de 1541 páginas, la Sala IV de Casación confirmó las condenas a Cristina Kirchner, pero también a Lázaro Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti (6 años), entre otros exfuncionarios del área de Vialidad de Santa Cruz. Mientras que De Vido; el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, el exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, y Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner y exfuncionario de Planificación Federal, se les confirmó la absolución por prescripción.