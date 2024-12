Elecciones en Racing: Diego Milito se reunió con Marín días antes de lanzar su candidatura

#Deportes | Diego Milito y Fernando Marín: la filtración que complica al candidato por la presidencia de Racing Club, tras la sorpresiva baja de Miguel Jiménez. pic.twitter.com/TcQcQ1INL0 — Política Argentina (@Pol_Arg) December 11, 2024

Un video difundido por el periodista Pablo Carroza en su cuenta de Instagram muestra ay sus dos principales colaboradores,(quien además es jefe de campaña) y. En las imágenes, fechadas el 7 de agosto, se los ve a todos reunidos en un bar, sentados en una mesa ubicada al fondo del local, de donde más tarde se retiran los cuatro juntos.y durante los últimos meses el ex delantero académico fue consultado en reiteradas ocasiones respecto del rol que cumplía Marín en su armado político. En todo momento, la respuesta de Milito fue negar cualquier tipo de vinculación del ex titular de Blanquiceleste SA con su esquema electoral, algo que desde el oficialismo siempre dijeron que era falso: “” dijeron una y otra vez Christian Devia y Víctor Blanco, candidatos a presidente y vice respectivamente por la agrupación Racing Gana y Avanza.Hasta el día de hoySolo declaraciones periodísticas de archivo con Marín reconociendo que le había “acercado” dirigentes a Milito, y la reciente aparición del ex futbolista en un documental biográfico sobre la vida del empresario y ex funcionario deLa aparición del video en el que se los ve a Marín y a Milito reunidos con su jefe de campaña y otro colaborador fue un cimbronazo para el mundo racinguista, que despertó todo tipo de repercusiones: por el lado del oficialismo no hace otra cosa que confirmar lo que se decía desde el comienzo de la campaña electoral; en tanto queque además cuenta con el apoyo del PRO y otros grupos políticos opositores al actual presidente Víctor Blanco.Lo cierto es que el encuentro, además, ocurre en medio de la discusión porque impulsan Macri y Marín, algo de lo que Milito se intentó despegar varias veces. Este martes en diálogo con Urbana Play Milito se refirió a las SAD y se mostró en desacuerdo. “No hay lugar en el fútbol nuestro para las sociedades anónimas. Soy un convencido de que los clubes bien administrados pueden ser tranquilamente asociaciones civiles sin fines de lucro, me crié en una de ellas, he convivido y he crecido en un club". "”, remarcó. Sin embargo, la reunión y la casi efectiva participación de Marín en el armado de la candidatura opositora da por tierra todos los dichos de Milito en contra de las SAD en el fútbol.