Cristina Kirchner asumió la presidencia del PJ con críticas a Milei y la propuesta de "un modelo que incorpore a las grandes mayorías"

Desde la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Cristina Kirchner asumió este miércoles la titularidad del Partido Justicialista Nacional con críticas a Javier Milei y la propuesta de "un modelo que incorpore a las grandes mayorías"."Se viene una Argentina muy compleja y difícil y eso es lo que nos tiene que comprometer más para poder cambiar las cosas y generar un proyecto nacional,cuando esto finalmente termine", planteó la flamante presidenta del PJ Nacional.En ese sentido, apuntó contra Milei: "Este hombre n, está en Disney, en un cumpleaños viendo Rocky. No nos merecemos esto los argentinos, nos merecemos algo mejor".La expresidenta explicó que lo que está haciendo el Gobierno de Milei "es lo mismo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, como si hubiese ciclos de despojo y apropiación para luego sobrevenir un gobierno popular que torne las cosas en su lugar"."Lo que hoy está viviendo la argentina es más viejo que el sol: es un. Se trata de una doctrina muy antigua. Los vivimos con Martínez de Hoz y la famosa tablita", profundizó.En esa línea, criticó el enfoque del presidente en cuanto a la rentabilidad de la inversión: “¿Quién va a invertir en una fábrica, en un comercio, en cualquier cosa que dé trabajo si tengo un sistema que me ofrece 50% de rentabilidad en dólares?”.Con respecto al discurso de Milei en cadena nacional, aseguró que "estuvoy fue muy repetitivo". "Lo escuchaba hablar de los salarios en dólares, pero parece que se olvida cuánto está la canasta básica hoy en dólares", señaló."La primera gran falacia del señor Milei es que se cansó de decir que el problema era la emisión monetaria, pero. En una economía bimonetaria, la inflación está atada a la variación del tipo de cambio", afirmó.A su vez, se refirió a la política internacional de Milei, quien ayer dijo en cadena nacional que el mundo nuevamente vuelve a poner los ojos en Argentina. "Él mencionó un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Alguien le dice que no somos complementarios de Estados Unidos sino competitivos. Hay unen este manejo", apuntó.Y remató: "Está fascinado con Elon Musk porque tiene X, pero Elon Musk es un industrial norteamericano con tecnología de punta y tiene un proyecto industrial, exactamente todo lo que Milei reniega".Por último, habló sobre "cinco tareas fundamentales" que debe cumplir el partido peronista. "Hay que formar cuadros políticos y técnicos, informar, planificar, divulgar y organizar. En marzo vamos a presentar una propuesta de trabajo porque necesitamos formar e informar a la sociedad porquede los mecanismos y de cómo funcionan en detrimento de las grandes mayorías", adelantó.