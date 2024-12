Para Francos la crítica de Villarruel a Bullrich por el gendarme detenido en Venezuela fue una chicana que no tenía sentido

En medio del estallido de la interna, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, y advirtió que ese tipo de temas tapan los logros de la gestión de Javier Milei.“, consideró Francos sobre el cruce que tuvieron las funcionarias en redes sociales. Para el jefe de los ministros "estas cosas no tienen sentido dentro de lo que es un mismo Gobierno“. "Es algo que no correspondía,", consideró sobre la vicepresidenta.Y trató de sacar el foco de la interna libertaria. ". "Me manejo con los temas de Gabinete, con las cosas que me parecen trascendentes e importantes", sentenció durante una entrevista en TN.Si bien intentó relativizar la interna, no pudo obviar sus diferencias con Villarruel al señalar: "Es una opinión con la cual yo no estoy de acuerdo“. "“, señaló sobre Villarruel al indicar que titular de la cartera de Seguridad no fue la autoridad que le habría dado el permiso al gendarme para viajar a Venezuela como ella criticó en su posteó.Ayer, la vicepresidenta cuestionó la actuación de Bullrich a través de sus redes sociales donde lanzó: “Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de Seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar. Slds”.La crítica no tardó en recibir una respuesta de la ministra, quien la increpó al acusarla de explotar el caso “para juntar likes”. Bullrich recriminó: “Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional”. “Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político”, apuntó.Frente a esta interna, le consultaron a Francos cómo lo ha tomado el Presidente y el jefe de Gabinete señaló:. Sin embargo, descartó la posibilidad de una futura salida de Villarruel del Gobierno. Además, recordó que la vicepresidenta también ha sido elegida por el país, aunque insistió en que el cruce “no le hace bien a nadie”.Sobre la, pero aseguró que tratarán de evitar que este tipo de cuestiones se manifiesten públicamente. “Tenemos un año electoral por delante, no va a ser un año sencillo, pero es muy distinto tener un bloque de 38 diputados a tener uno de 90 o 100. Y es muy distinto tener 8 senadores a tener 16″, analizó al subrayar que sería necesario ganar más bancas en Diputados y Senadores para poder poner en funcionamiento la segunda generación de reformas que busca el Presidente .