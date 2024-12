Milei saludó desde el balcón de Casa Rosada junto a Martín Palermo: los motivos detrás del encuentro

CON EL TITÁN DEL GOL MARTÍN PALERMO...!!!

VIVA EL OPTIMISTA DEL GOL CARAJO...!!!https://t.co/jdOnvgV7fM — Javier Milei (@JMilei) December 26, 2024

Como es habitual desde que asumió la presidencia, Javier Milei salió a saludar este jueves desde el balcón de la Casa Rosada. En esta oportunidad, lo hizo acompañado por el ex futbolista y entrenador de Olimpia de Paraguay, Martín Palermo.Si bien se desconocen los pormenores del encuentro, el Presidente publicó en sus redes una foto de la reunión, donde se lo ve posando con una camiseta que le regaló Palermo. "CON EL TITÁN DEL GOL @martinpalermo.ok ...!!! VIVA EL OPTIMISTA DEL GOL CARAJO...!!!", expresó.El ex goleador de Boca es uno de los ídolos del club y una debilidad particular para el propio Milei, quien lo elogió públicamente varias veces. De hecho, confesó en su momento que dejó de asistir a la Bombonera tras el retiro del delantero en 2011.Milei hasta jugó a favor de la fórmula de Andrés Ibarra y Mauricio Macri en las últimas elecciones de Boca, que tenían al Titán como candidato para entrenador del equipo. Finalmente se impuso Riquelme y Palermo siguió su historia en el fútbol paraguayo.Por otro lado, el jefe de Estado siempre se mostró enfrentado al actual presidente de Boca, Juan Román Riquelme. “Era de Boca hasta que Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Pero bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista”, expresó el primer mandatario antes de consagrarse como presidente del país.