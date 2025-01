AMBA: más de 45 mil usuarios están sin luz en medio de la ola de calor

En medio de la ola de calor que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA),debido al gran consumo energético por las altas temperaturas.Según los datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), pasadas de las 8 de mañana,Los cortes de luz afectaron durante las primeras horas del viernes a los porteños de Mataderos, Parque Avellaneda, Villa Lugano, Villa Crespo, Boedo, Caballito, Constitución, Flores, Liniers, Monserrat, Parque Chacabuco, Retiro, San Telmo, Versalles y Villa Devoto. Mientras tanto, tampoco contaron con suministro los usuarios de los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lomas de Zamora y San Vicente.El malestar entre los vecinos empezó a generar reclamos. Por ejemplo, en Lugano varias personas cortaron la Avenida Escalada, en las cercanías de la Autopista Dellepiane, a modo de protest ya que están hace más de un día sin luz. En diálogo con Crónica, una mujer contó: “Nos prometieron la luz al mediodía, tuvimos que bajar gente por las escaleras porque las ambulancias no podían subir.”.“Tenemos hasta el noveno piso, gente mayor. No había forma de acercarle ni siquiera agua.Son todos edificios”, agregó y se quejó: “Trajeron un generador que no sirve para cuatro edificios”.Las protestas se extendieron a lo largo de toda la noche, puesto que los usuarios aseguraron que continuarán con los reclamos hasta que todos los hogares vuelvan a tener suministro.Aunque parece mentira. En línea con los datos de Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, la demanda durante la madrugada fue del viernes fue 20.874 megawatts (MW), marca menor a la registrada el jueves, cuando tocó los 26.723 MW.Afortunadamente,, que tendrá una una mínima de 22 grados y alcanzará una máxima de 29 grados. Además, el pronóstico adelanta tormentas para la tarde lo que podría considerarse un alivio tras la fuerte ola de calor.