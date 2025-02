Nacho Torres apuntó a "gente que viene del Conurbano" y a "la justicia remolona" por los incendios en Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, expresó su firme convicción sobre la intencionalidad de los incendios forestales que siguen activos en su provincia y en la región patagónica. En un discurso en la inauguración de la 87ª Exposición de Ganadería y Afines en Comodoro Rivadavia, Torres acusó a “delincuentes que incendian bosques” y a lo que él denominó como “la justicia remolona” que no actúa con la suficiente rapidez ante estos crímenes ambientales.

El mandatario provincial utilizó su cuenta en la red social X para reforzar sus comentarios. En su mensaje, que forma parte de la transcripción del discurso, afirmó:Además, mostró su preocupación por lo que considera una falta de celeridad en la respuesta de la justicia ante estos hechos que, según su visión, son intencionados.Torres no dejó de apuntar a lo que consideró una relación de complicidad entre los focos de incendio y ciertos sectores fuera de la provincia.dijo, sugiriendo que estos grupos no solo buscan generar caos sino también tomar control de la situación con fines políticos o económicos, aunque no precisó más detalles al respecto.En los últimos días, la situación en Chubut ha sido crítica, con varios focos activos. Si bien los incendios al norte de Puerto Madryn han sido extinguidos, siguen activos los de Epuyén y Río Pico, los cuales continúan afectando el paisaje y la biodiversidad de la región. La provincia enfrenta además focos de incendio en Río Negro, Parque Nacional Nahuel Huapi, El Bolsón, Neuquén y el Parque Nacional Lanín, con un importante despliegue de medios aéreos y terrestres para controlarlos.