Quién es Fernando Bearzi, el nuevo titular de Anses cercano a Caputo

tiene una relación cercana al ministro de Economía, Luis Caputo

El flamante titular del Anses, Fernando Bearzi, tiene una carrera extensa en el mundo de las finanzas. Hasta el día de hoy, se desempeñó como el funcionario principal a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que lleva adelante las inversiones financieras del organismo previsional con una cartera cercana a los USD 65.000 millones.En los despachos oficiales, aseguran que. “Me especializo en Administración de Riesgos, Inversiones e Instrumentos Financieros. He gerenciado y liderado equipos de trabajo en empresas del sector privado y público”, se define a sí mismo Bearzi en su perfil público de la red social Linkedin.En su currículum aparecen. Hasta 2015 fue titular de su propia firma Bearzi y Asociados, también fue director por Anses en Edenor en 2016, ejecutivo de Nación Bursátil entre 2017 y 2020, director académico Posgrado de Finanzas de la UCA entre 2020 y 2023, presidente BICE durante un breve lapso en el inicio del mandato libertario y subdirector ejecutivo de operaciones del FGS desde marzo.Bearzi suele volcar sus consideraciones sobre el plan económico o su gestión en redes sociales. “En un año de gestión hemos aportado más de 35.000 millones de dólares al valor del FGS. Nunca antes había sucedido y claramente no fue casual: orden macro, cambio de expectativas y previsibilidad hacen que todos los activos se aprecien”, dijo a través de Linkedin como balance de la gestión del 2024 al frente del fondo inversor.“Ha sido un año extraordinario, histórico, por eso quisiera agradecer a nuestro Presidente por su convicción inquebrantable e inigualable, a los ministros Sandra Pettovello y Toto Caputo por su apoyo incondicional y confianza en mí”, cerró.En su cuenta de X también suele tener intervenciones de ese tipo: “El plan de Milei y Luis Caputo es superador a la convertibilidad. No solo por basarse en 3 anclas (la convertibilidad tenía solo una) sino en el nivel técnico financiero de este equipo económico. Es buenísimo que el mercado y el mundo la vean”.“No existe mejor antídoto ante shocks externos que el equilibrio o superávit fiscal!! Solo basta recordar la convertibilidad y cómo terminó por la indisciplina fiscal”, afirmó el día en que los mercados sufrieron el shock bursátil por la llegada de DeepSeek.Bearzi será el reemplazante de Mariano de los Heros, quien había señalado que el Gobierno buscaba impulsar una reforma previsional "antes de fin de año". Sin embargo, Milei salió a desmentirlo rápidamente y lo desplazó de su Gobierno.