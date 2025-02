"De Dios nadie se burla": el cura Olivera Ravasi cruzó al Gordo Dan por un meme

El padrecruzó amás conocido como, por un posteo donde el influencer comparaba al presidente Javier Milei con Jesús. El cura lo criticó por el nombre de su programa y le remarcó que “De Dios nadie se burla”.El fuerte cruce comenzó por la imagen que compartió el Gordo Dan de un edit de el cuerpo de Jesús con la cara del Presidente que sostenía: “Llegó la lluvia a El Bolsón”. Olivera Ravasi, hijo de un militar condenado que es recordado por ser expulsado de la Diócesis de Zárate tras la organizar la visita de legisladores a genocidas de la última dictadura militar detenidos en Ezeiza, le respondió: “y una posible blasfemia”.“Pero jugar con el Evangelio y(que encima los votaron)”, advirtió y le recomendó: Hacéte alguna Abraham, Moisés o Jacob a ver si sos tan macho. Y acordáte de esto: ‘De Dios nadie se burla’ (Gál 6,7)”, citó el cura.El influencer no tardó en responderle y sobre el cuestionamiento por no nombrar a otros líderes o símbolos religiosos en redes sociales le apuntó “No nombro a Abraham, Moisés (aunque quizás haya puesto en algún momento algún meme del Javo separando las aguas de algún lado), ni Jacob, así como no nombro a Alá ni a Mahoma porque ninguno me parece tan groso como Cristo”.. Tampoco voy a leer lloros. Un abrazo grande”, le lanzó en referencia al Papa Francisco, en el posteo adjunto una imagen del Sumo Pontífice junto al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que los libertarios acusa de “dictador” tras tres presidencias seguidas y unas elecciones criticadas por fraude.El cura volvió a insistir: “Muy bien Daniel, pero por tu bien lo digo, en serio:No tiene sentido jugar con eso por más gracioso que te parezca”. “Ni mentir acerca de mi persona.”, le advirtió aunque para cerrar lo bendijo.El Gordo Dan decidió cerrar el intercambio con un mensaje bastante preocupante. “, y voy a hacer todo lo que esté disponible a mi alcance. Absolutamente TODO”, aseguró y completó: “Porque esa gente, la gente que defiende al Papa, los comunistas, son el mal hecho carne en la Tierra. Que Dios me juzgue y me castigue cuando llegue el día del Juicio”.