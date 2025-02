Espert aseguró que Ficha Limpia no es temor a CFK: Me encantaría enfrentar a Cristina y que ella sea la mariscal de la derrota

En la previa al debate legislativo sobre el proyecto de Ficha Limpia, el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA)respaldó la iniciativa que dejaría fuera de competencia electoral a Cristina Fernández de Kirchner aunque aclaró que no es por "temor a enfrentarla" y remarcó que le gustaría competir electoralmente contra la expresidenta.”, expresó Espert su deseo de que el kirchnerismo pierda "con la chapa de Cristina Kirchner” en un eventual escenario electoral.El oficialismo convocó a sesionar este miércoles para tratar el proyecto de Ficha Limpia en el Congreso, que ya cuenta con dictamen de mayoría gracias al respaldo de claro que LLA, el PRO, el MID y, en disidencia, la Coalición Cívica, la UCR e Innovación Federal. De aprobarse, la norma bloquearía cualquier aspiración electoral de Kirchner por tener la condena firme a la causa Vialidad desde noviembre pasado.“Primero está lo que corresponde:”, lanzó en declaraciones a radio La Red.Por otro lado, apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof a quien el Gobierno apunta hace días por la inseguridad en el Conurbano.“”, afirmó el legislador al tiempo que consideró: “Es el mismo gobernador que banco la cuarentena asesina de Alberto Fernández, que liberó delincuentes apenas empezó la pandemia para evitar que se contagien de COVID”. “”, lo insultó.Para el diputado nacional “Argentina es un país que, en democracia, desde 1983 ha tenido las peores crisis de su historia”. “Nosotros como pueblo eligiendo a nuestros gobernantes.”, criticó a los votantes del gobernador en el Provincia.Espert confirmó que hay negociaciones con el PRO para una posible alianza electoral en la provincia de Buenos Aires, pero evitó definiciones.No es lo mismo que en Capital Federal, a pesar de que el Presidente pidió que en todos lados converjamos. No te puedo aventurar el final de la conversación”, remarcó con hermetismo.La confirmación llega luego de los dichos del diputado del PROy el intendente de General Pueyrredón,que expresaron la necesidad de impulsar un acuerdo con LLA en la provincia de Buenos Aires. Santilli incluso llegó a decir que no tendría problema en "dar un paso al costado" y dejar liderar a Espert que busca gobernar el territorio bonaerense.”, aseguró el legislador y reiteró su política de mano dura contra la inseguridad: “Cuando ganemos nosotros, la gente va a poder caminar con tranquilidad por la provincia de Buenos Aires, porque”.Y concluyó: “La calle libre para el inocente y para la gente de laburo; para los delincuentes, son los barrotes y la tumba”.