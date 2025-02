Charly García apoyó a Milo J por la censura de Milei: "¿Sabés las veces que me censuraron a mí?"

#Declaraciones | "El mismísimo Charly García se ha comunicado": la madre del rapero Milo J mencionó a los artistas que se solidarizaron con su hijo tras ser víctima de la censura del Gobierno. pic.twitter.com/FrzfRIjbwx — Política Argentina (@Pol_Arg) February 13, 2025

Luego del escándalo por la repudiable suspensión del show de Milo J en la ex ESMA que decidió el Gobierno nacional, Aldana Ríos, la madre del artista, contó que su hijo recibió la solidaridad de varios colegas, como Trueno y Nito Mestre, pero también la de Charly García, quien le recordó los hechos de censura de los que fue víctima."Charly García le escribió y le dijo: 'Quédate tranquilo, sabes las veces que me censuraron en Sui Generis'", relató la mamá de Milo J entrevistada por Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.Este miércoles a horas del esperado recital gratuito de Milo J en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA, se conoció que la Justicia hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Ministerio de Justicia de la Nación para suspender el evento. La decisión, firmada por la jueza María Alejandra Biotti, llegó tras la solicitud del Gobierno de Milei, que argumentó la falta de autorización para la realización del show en el predio de memoria histórica.El recital, que había generado una gran expectativa entre los jóvenes, se iba a llevar a cabo para presentar la edición de lujo del último disco del artista, *166*, pero fue abruptamente cancelado, dejando a miles de fanáticos sin su ansiado espectáculo. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se excusó insólitamente en que el lugar no es "para hacer política"."Es peligroso, lo sabemos, los artistas tienen una historia lamentable de persecución en la Argentina y que haya este tremendo hecho de censura es muy grave para todos", sostuvo Ríos.Consultada por las expresiones de solidaridad que recibió el joven, cuyo nombre es Camilo Joaquín Villarruel, relató: "Trueno, el mismísimo Charly García, Nito Mestre. Los amigos jóvenes de mi hijo, que además son sus ídolos"."Charly García le escribe ayer, por medio de su esposa, y le dice ´quedate tranquilo, ¿sabés las veces que me censuraron a mí cuando estaba en Sui Generis?", contó.Y cerró: "Le empieza a contar esas cosas. Cami no podía creer que Charly le esté contando estas cosas, como ´y bueno, bienvenido al club`".La referencia de Charly García en diálogo con Milo J sobre la censura de Milei no es menor y revela una dimesión de comparación entre los peores años de la Argentina en los `70 y la actualidad.En los años previos al golpe del ‘76 y durante la dictadura, la censura fue una herramienta habitual contra los músicos. Sui Generis enfrentó riesgos durante su última etapa que llevaron al grupo a decidir modificar proyectos y Serú Girán fue víctima de persecuciones explícitas de la última dictadura cívico-militar.En ese marco, el gesto de una de las máximas referencias del rock nacional hacia Milo J cobra valor no sólo como apoyo a Milo J contra el gobierno de Milei, sino también en cuanto a las prácticas libertarias y su analogía con las peores etapas del país.