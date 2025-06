Osvaldo Jaldo le reclama más diálogo al Gobierno nacional

El mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, remarcfó que "el Gobierno nacional tiene que entender que solo no va a poder gobernar". "Necesita el acompañamiento de las provincias. De la misma manera nosotros necesitamos el acompañamiento de la Nación", sostuvo.El proximo lunes lunes se reunirá con 23 gobernadores en Buenos Aires para plantear la situación fiscal de los distritos. Hay preocupación disminución de la coparticipación nacional, la baja en el consumo y la caída de las actividades comerciales e industriales."Vamos a llevar casos concretos de actividades productivas, industriales y comerciales que se van cerrando, que van dejando a gente sin trabajo o adelantando vacaciones. Vamos a hablar no solo del Estado provincial, sino también de la actividad privada. Al paso que vamos va a haber un costo social muy importante en la República Argentina si el Gobierno nacional no reacciona en tiempo y en forma", anunció.Al respecto, subrayó: "La Nación tiene que tener un diálogo más profundo con las provincias. Lo dice alguien que ha sido calificado como un gobernador dialoguista desde el primer momento".Por último, lanzó una fuerte advertencia: "Cuando nos tocan lo que nos corresponde a los tucumanos vamos a dialogar más fuerte".