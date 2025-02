Causa Vialidad: Cristina pidió a la Corte ser absuelta y la fiscalía quiere que le dupliquen la condena

A horas de que La Libertad Avanza y sus socios consigan la media sanción para el proyecto de "Ficha Limpia", que de aprobarse significará la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta pidió a la Corte Suprema su absolución en la causa Vialidad mientras que la Fiscalía reclamó que le dupliquen la condena a seis años de prisión que había sido confirmada por la Cámara de Casación Penal.El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar pidió que el máximo tribunal nacional condene a la ex presidenta a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso de Vialidad en la provincia de Santa Cruz.Por su parte, la defensa de CFK, a cargo del abogado Alberto Beraldi, también apeló hoy y solicitó al máximo tribunal que convoque a una audiencia pública para tratar el caso y que la absuelva.La apelación de ambas partes al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal se da en el marco de que el plazo de todas las partes para apelar vence este viernes. Cuando todas las partes lo hagan habrá 10 días para que la Fiscalía responda las apelaciones de las defensas y viceversa. Luego los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña quedarán en condiciones de resolver.Además, se da en un contexto político electoral de alto impacto: ayer, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de "Ficha Limpia" que envió el Gobierno al Congreso y que, como único impacto, conseguiría que Cristina Kirchner sea proscripta para los comicios legislativos de este año, en caso de que el Senado lo convierta en ley y que la ex mandataria decida ser candidata.Los jueces de Casación, dos de los cuales tomaron relevancia política durante el gobierno de Juntos por el Cambio por sus visitas a Mauricio Macri tanto en la Quinta de Olivos como en Casa Rosada, puedan aceptar las apelaciones y enviar la causa a la Corte Suprema o rechazar los planteos.También existe la posibilidad de que acepten algunos de los planteos y rechacen otros. En el caso de que Casación los revoque, las partes podrán de todas forma ir a la Corte Suprema a través de lo que se conoce como recurso de queja.La definición del máximo tribunal, que se encuentra trabajando con tres integrantes a la espera de que el Congreso defina el futuro de los candidatos del gobierno, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, será clave porque es la última instancia y si confirma las condenas se deberán aplicar.