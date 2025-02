Amplia repercusión internacional del escándalo ponzi de Milei: llegó al New York Times y 20 medios de todo el mundo

El escándalo de $LIBRA, la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei y que generó un terremoto político, trascendió fronteras y se convirtió en lo que el propio mandatario llama, irónicamente, "fenómeno barrial". Este domingo, el influyente diario norteamericano The New York Times tituló "Líder argentino genera críticas tras el cráter de la criptomoneda que promovió" y explicó que el libertario fue criticado por "aparentemente empujar a la gente a realizar inversiones arriesgadas".El medio estadounidense señaló que el economista "ha provocado una tormenta política al promover una criptomoneda desconocida cuyo valor se disparó después de su respaldo y luego se desplomó rápidamente". Además, explicó que Milei fue criticado por "aparentemente empujar a la gente a realizar inversiones arriesgadas. Su publicación inicial también generó comparaciones con el presidente Trump, quien lanzó una memecoin, $Trump, el mes pasado. Ese token subió por un tiempo y luego colapsó"."Líder argentino genera críticas tras el cráter de la criptomoneda que promovió", tituló The New York Times este domingo. "Javier Milei posteó sobre la moneda en redes sociales, luego lo borró y anunció una investigación para saber si se infringió alguna ley", añadió el medio."Una coalición de centro izquierda que se opone al gobierno libertario de Milei calificó su incursión en las criptomonedas como un escándalo sin precedentes. Otro bloque político dijo que buscaba crear una comisión en el Congreso para investigar lo ocurrido", detalló el Times.Indicó además que "la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, principal oponente política de Milei, dijo que miles de personas que habían confiado en él perdieron millones de dólares en total, mientras que muchos hicieron fortunas gracias a información privilegiada”.Por último, el medio recordó que que "la promoción de $LIBRA por parte de Milei fue solo la última de una serie de medidas que ha tomado en paralelo con Trump. Milei retiró a Argentina de la Organización Mundial de la Salud a principios de este mes, y su personal ha dicho que el gobierno está examinando si retirarse del acuerdo climático de París".De la misma forma, como el Times, el episodio llegó a la prensa en todo el mundo y del rubro, que se hicieron eco de lo ocurrido. “Milei promociona una criptomoneda que gana millones antes de desplomarse en pocos minutos“, fue el titular del diario El País de España, mientras que Bloomberg escribió: ”Milei promociona token cripto y luego elimina la publicación por temor a estafa".Por su parte, el artículo publicado por El País de Uruguay iniciaba con “Revuelo en el mundo cripto por un tuit de Javier Milei en el que promociona un token llamado “$LIBRA”“. Medios especializados en criptomonedas siguieron esta misma línea, en la que muchos advirtieron de una posible estafa y, otros, señalaron que podría haberse tratado de un rug pull. “Javier Milei da marcha atrás en su inversión en Memecoin de 4.400 millones de dólares después de que los ‘insiders’ se embolsaran 87 millones de dólares”, tituló el portal CoinDesk, a la par que Cointelgraph escribió: “El token Libra respaldado por Javier Milei se desploma después de que un informante retirara $107 millones”.El medio Decrypt también se refirió al rápido ascenso y abrupta caída del activo digital: “¿Scam o Real? Meme Coin Anunciada Por Javier Milei en Twitter Pierde $4.000 Millones en Horas". DLNews también comunicó la noticia con el foco puesto en su pérdida y la decisión del Presidente, "Milei se aleja de la memecoin LIBRA tras caída del 90% — 'No estoy al tanto de los detalles'", mientras que Binance Square escribió: "El presidente argentino Javier Milei comparte la moneda fraudulenta $LIBRA en X y borra $4.4 mil millones del mercado".