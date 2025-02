Ya se sorteó en Comodoro Py la primera denuncia contra Milei por la estafa cripto y quedó a cargo de la jueza Servini

Ya se sorteó en la mañana de este lunes, en Comodoro Py, la primera denuncia contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, por el caso de la criptomoneda $LIBRA, que terminó en estafa y pérdidas millonarias para montones de influencers y libertarios que confiaron el el mandatario. La misma quedó a cargo de la jueza federal María Servini. La denuncia fue presentada a través de correo electrónico por el ex diputado de la Nación Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad y que hoy fue sorteada por la Cámara Federal. La causa quedará, también, a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano.De esta manera, y por tratarse de cargos similares, otras denuncias presentadas en la misma línea, quedarán acumuladas en el primer expediente, según averiguó el portal Infobae con fuentes judiciales. Una primera denuncia atrae al resto si se trata de hechos similares los que se buscan investigar: La primera denuncia que ingresó a Comodoro Py fue presentada por Lozano, Jonatan Baldiviezo (abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad), Marcos Zelaya (abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías) y María Eva Koutsovitis (ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos)El texto plantea que el Presidente participó de "la megaestafa más grande de la historia en este rubro", que se llevó a cabo "a través de una operación conocida como rugpull, que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero". "Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal", remarcaron los cuatro denunciantes al describir la operatoria, que se produjo luego de la promoción que le hizo Milei a $LIBRA en sus redes sociales.Además de Milei fueron denunciados Julián Peh, CEO y cofundador de Kip Network Inc y KIP Protocol -la empresa que desarrolló la criptomoneda-, Daniel Parisini, conocido por su nombre en redes sociales como “Gordo Dan”, el economista Agustín Laje, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures, y contra quienes la investigación determine que pueden ser responsables de los hechos.Fueron denunciados por los delitos de asociación ilícita, estafa y otras defraudaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público y se pidió que a cada uno se le imponga “la obligación solidaria de reparar los daños causados”.“El Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, promocionó el proyecto vivalalibertadproject.com y la operatoria con el Token $LIBRA, que cabe destacar, no está registrada ni supervisada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), con lo cual falta el factor clave y necesario para generar confianza a los compradores, como así también para la divulgación del negocio. El presidente utiliza su investidura presidencial para generar confianza en los compradores, entre otras cosas porque es en definitiva quien propone a través del Ministro de Economía, al presidente de la Comisión Nacional de Valores”, sostiene la denuncia.La denuncia puede tomar varios caminos para que comience a investigarse. Los denunciantes pueden ser citados a ratificarla para que, de querer hacerlo, aporten nueva información. Luego el fiscal Taiano deberá dictaminar por iniciar o no formalmente una investigación con las primeras medidas de prueba del expediente.