Según Francos, Milei aceptó la interrupción de Santi Caputo a Joni Viale pero le pareció "una estupidez"

A menos de una semana del escándalo que desató la publicación del presidente Javier Milei recomendando la empresa de criptomonedas $LIBRA, el Gobierno continúa ensayando explicaciones y, en una nueva estrategia de comunicación, apunta ahora contra su asesor Santiago Caputo. En esta línea el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó este miércoles por la mañana al miembro del "triángulo de hierro", quien intervino durante una entrevista que se le hizo al primer mandatario.“(Milei) se enojó (con Caputo), incluso sin saber que esa parte iba a salir al aire. Se enojó con Santiago Caputo porque pareció una irresponsabilidad que, sin ningún acuerdo previo con el conductor del programa, interrumpiera. Pero además interrumpió para una estupidez, porque la verdad es que cuando uno mira la causa de la interrupción dice: ‘¿Cuál es el sentido?’”, sostuvo Francos a Radio Rivadavia al respecto de lo que pasó en el extracto que salió en la versión web de la nota y no en la emisión televisiva.En este marco, dijo además sobre el asesor: “De todas maneras me parece que también Santiago Caputo habrá aprendido una lección: que nadie es súper poderoso, que todas las cosas tienen sus límites. El Presidente se lo ha marcado y me parece importante”.Tras ello indicó que Caputo se “equivocó” y que tuvo una “falta de criterio” cuando paró la entrevista. “Lo que había dicho el Presidente no generaba complicación de ningún tipo, eso de que iba a consultar al ministro de Justicia (por Mariano Cúneo Libarona). Es lógico de que lo consulte, más allá de que no pueda ser su abogado personal, pero una consulta a quien es su hombre de confianza en temas de la Justicia no tiene absolutamente nada de malo”, expresó Francos. “Me parece que fue un exceso intentar ser prudente en ese momento; interrumpió un programa y ni el Presidente ni el conductor del programa tenían nada que ver. No me parece un tema grave”, opinó.Por estas horas, las críticas al asesor presidencial, que compartieron otros miembros del Gabinete, apuntan a ser una suerte de estrategia de comunicación del oficialismo para desviar el foco de atención de la estafa cripto. En esta línea, fuentes de Casa Rosada admitieron a este medio que no habrá funcionarios apartados por el episodio.En otro tramo de la entrevista, Francos reveló la supuesta frase que pronunció la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuando se enteró de que uno de los creadores de $LIBRA, Hayden Mark Davis, dijo que le envió dinero a ella para así “controlar” a Javier Milei. “Me parece que las declaraciones demuestran que la persona esta estadounidense, creo que es estadounidense, está exhibiendo una alta preocupación por la supuesta defraudación que hizo y está intentando de cubrirse. Lo que comentó Karina Milei ayer fue: ‘Por favor, que hagan la denuncia que quieran hacer, que muestren pruebas, yo no tengo absolutamente de qué preocuparme’”, reveló Francos sobre lo que habría dicho la hermana del Presidente.“Ella no tiene absolutamente nada que ver con el tema, con el episodio, ni que ha recibido ninguna suma de dinero. Ahora, hay que hacer una investigación, por supuesto, porque las personas que intervinieron tendrán que dar explicaciones y justificar lo que dicen. Este señor Davis fue tan raro. Yo vi un reportaje que le hicieron en Estados Unidos y veía las caras del que hacía la nota como diciendo ‘qué está diciendo este tipo’. Raro todo. Sobre todo cuando le preguntaron sobre la moneda de Melania Trump. Uno no entiende bien cómo se manejan, cómo son, pero a mí no me pareció un personaje confiable en lo que dice”, añadió.El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó explicaciones sobre el accionar de Javier Milei en el marco del escándalo por la difusión de la criptomoneda $LIBRA. El funcionario defendió al Presidente y aseguró que la publicación realizada el viernes por el primer mandatario "no daña su palabra". "Merece una autocrítica, pero no va más allá, estas operaciones son un clásico", sostuvo en declaraciones a A24, al tiempo que añadió que "a partir de ahora va a haber más cuidados".En otro tramo de la entrevista Adorni se refirió al reportaje que brindó Milei el lunes por la noche a la señal televisiva TN, en la cual fue interrumpido por su asesor Santiago Caputo. El vocero cuestionó dicha decisión argumentando que "fue innecesaria". "En búsqueda de la excelencia se cometió un tecnicismo, yo no lo hubiera cortado", añadió.