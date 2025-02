El bloque de Pichetto llama a Karina Milei a dar explicaciones en el Congreso

El escándalo por la mega estafa con criptomonedas de la que fue el engranaje esencial el presidente Javier Milei para que se pudiera consumar y dejar cerca de 50 mil víctimas sigue salpicando al gobierno libertario que no encuentra la manera de desactivarlo. la fallida "entrevista" con el vocero presiencial extraoficial Jonatan Viale no hizo más que atizarlo minando la credibilidad del mandatario y ahora todos los ojos están puestos en el papel que jugó Karina Milei en la estafa.Encuentro Federal, el bloque opositor dialoguista que conduce Miguel Ángel Pichetto en Diputados convocó a la Secretaria General de la Presidencia a dar explicaciones en el Congreso de la Nación por el escándalo que protagonizó el Presidente y que da vueltas al mundo.La convocatoria también incluye al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona y al vocero presidencial, Manuel Adorni. El proyecto presentado por Encuentro Federal apunta a que los funcionarios expliquen ante el Congreso "las consecuencias económicas, institucionales y legales derivadas" de la implicación del presidente Milei en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA que derivó en unas pocas horas en un fraude de escala mundial que afectó a miles de inversores. La iniciativa fue firmada por los diputados Nicolás Massot, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia De La Sota, Mónica Fein y Esteban Paulón y aún debe ser tratada.A la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se la convoca por su "posible implicancia en la coordinación de reuniones o gestiones relacionadas con la promoción del activo digital". Entre las denuncias públicas trascendió que ella sería quien habría habilitado los encuentros del Presidente con los desarrolladores de $LIBRA y que además habría cobrado por pautar los encuentros.En el texto del proyecto los legisladores plantean que "sin perjuicio de otras preguntas o repreguntas que resulte necesario efectuar al momento de la comparecencia", los funcionarios interpelados deberán "mínimamente informar" respecto de "la participación del presidente en la promoción del activo digital", "la relación con los promotores del activo", "la posible existencia de beneficios indebidos", "el impacto económico y financiero" y "la responsabilidad institucional y medidas a futuro". "La gravedad del hecho radica en que el propio Presidente, en uso de su investidura y de su llegada masiva al público, promovió un activo financiero sin regulación ni respaldo, lo que pudo haber inducido a error a pequeños inversores", sostiene el proyecto."La situación se agrava por cuanto el presidente Milei es economista, con lo cual no podría desconocer los riesgos de fomentar inversiones de alto riesgo sin advertencias adecuadas, ni que su respaldo público equivalía a una señal de confianza que muchos ciudadanos interpretaron como una invitación a invertir", agrega el proyecto.La iniciativa apunta además que los funcionarios libertarios aclaren cuál es la relación que tanto ellos como el Presidente mantienen con Mauricio Novelli, Hayden Davis y Julián Peh "o con algún otro promotor del activo". Además buscan conocer qué reuniones se llevaron a cabo con empresarios cripto en el Hotel Sheraton Libertador y en la Casa Rosada previamente al lanzamiento del token $LIBRA, y quiénes participaron.