Carrió exigió que el Gobierno entregue a la justicia de EEUU la documentación por la causa de estatización de YPF

La ex diputada nacional por Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió exigió al Gobierno entregar la documentación solicitada por la justicia estadounidense en el marco de la causa por la estatización de YPF.La Justicia de Estados Unidos puso como fecha límite este martes para la presentación de las partes en la causa que podría dejar sin efecto la condena por la que Argentina debe pagar u$s16.100 millones a un grupo de fondos buitre por la nacionalización de la compañía petrolera."Milei, como jefe de Estado, y Lijo, como juez de la Causa que inicié en el año 2006 por el vaciamiento de YPF, tienen la obligación de entregar todo el expediente a la Juez de los Estados Unidos, de acuerdo al art. 36 de la Constitución Nacional, 2da parte. En la que también está incurso Lijo. Quiera Dios no sea juez de la Corte", expresó Carrió a través de una publicación en su cuenta de X.Estas declaraciones surgen luego de que la Justicia de Estados Unidos pusiera como fecha límite este martes 25 de febrero, para la presentación de las partes en la causa que podría dejar sin efecto la condena por más de 16.000 millones de dólares, que debe pagar la Argentina por la petrolera.Esto se debe a la presentación que el lunes pasado realizó la organización civil Republican Action for Argentina (RAFA), litigante y participante de distintos procesos judiciales en cortes internacionales en los que están en juego intereses argentinos.También habló al respecto el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, quien sostuvo que "gracias a la presentación de la ONG" y a la denuncia de Carrió, que Lijo "mantiene cajoneada desde hace años", la jueza Preska "podría revocar" el fallo contra la Argentina por los 16.000 millones de dólares.