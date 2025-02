Paro docente en trece provincias y primer día de clases: las dos caras del inicio del ciclo lectivo

Si bien algunos colegios ya iniciaron las clases tras adelantar el regreso por diversos motivos, el ciclo lectivo comienza hoy en la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe este lunes, para los niveles inicial y primario. En distintas instituciones y jurisdicciones no hubo inicio pleno dado que los gremios docentes convocaron a un paro.La diferencia en las fechas de inicio se debe a que ciertas instituciones cuentan con una organización particular del plan de estudios, incluyen exámenes internacionales o deben cumplir con diversas exigencias académicas específicas. Mientras tanto, las provincias que no iniciaron hoy comienzan entre este 25 de febrero en Neuquén, el miércoles 26 en Chaco y La Pampa, mientras que el resto iniciarán el 5 de marzo.El paro docente será una medida de 24 horas para este 24 de febrero y otra para el lunes 5 de marzo. En estas fechas se esperaba el comienzo de las clases en los niveles inicial, primario y secundario. Este paro afecta el inicio del ciclo lectivo en distintas provincias, aunque con acatamiento dispar ya que la mayoría de los docentes no forman parte de ningún gremio, por lo que en algunos casos el comienzo de las clases se vería postergado para el 25 de febrero, pero también hay casos donde simplemente se ausentan algunos docentes mientras la institución sigue funcionando.Esta medida se debe a la falta de convocatoria a paritarias por parte del Gobierno nacional. El paro es impulsado por los sindicatos Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).Desde julio de 2024, el salario básico de los maestros es de $420.000, cifra que se encuentra por debajo de la línea de indigencia, ya que, según los últimos datos del Indec, esta línea alcanzó los $453.384 en enero de 2025. Además, los salarios docentes quedaron considerablemente bajos en relación con la canasta básica, que en enero de 2025 totalizó $1.033.716, lo que muestra una gran disparidad entre los ingresos y el costo de vida.