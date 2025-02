El Gobierno oficializó la baja de la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná

Solamente una empresa se presentó a la licitación de la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay.El Gobierno nacional resolvió dejar sin efecto la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1/2024, destinada a la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la Vía Navegable Troncal, también llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, que abarca desde la confluencia del Río Paraná hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.La medida se implementó a través de la Resolución 7/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su director ejecutivo, Iñaki Miguel Arreseygor, y se basa en que la baja concurrencia de oferentes no permite asegurar la selección de la oferta más conveniente para el Estado, ya que "se busca garantizar un proceso licitatorio con mayor competencia". Además, se instruye a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a realizar un informe detallado del proceso de licitación y se remite la documentación a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para investigar posibles conductas anticompetitivas.La decisión había sido anunciada dos semanas atrás ante la presentación de una sola oferta por parte de la empresa belga Dredging Environmental and Marine Engineering NV (DEME), que había presentado denuncias contra el pliego de licitación.Se trata de una licitación clave para el país dado que la vía es una de las reservas hídricas más importantes del mundo y la ruta fluvial por la que se traslada el 80% de la exportación de los bienes de la república argentina. DEME había advertido desde el principio que el pliego estaba direccionado para que ganara el también belga Jan de Nul, anterior licenciatario de esa vía navegable. Pero Jan de Nul ni siquiera se presentó.En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni señaló que durante todo el procedimiento de licitación sectores de la política, medios de comunicacón y sectores empresarios "hicieron lobby en favor de su propios intereses" y le demandaron al Gobierno que baje los estándares técnicos del pliego en beneficio propio.Además señaló que el Gobierno fue acusado de direccionar la licitación en favor de Jan de Nul, la actual empresa dragadora de la vía, que finalmente no presentó ofertas. "También se nos acusó de ser muy exigentes, de negocios incompatibles, de corrupción, entre otras falsas acusaciones que habitualmente nos hacen en diferentes asuntos", expresó Adorni.El vocero contó que cada impugnación fue respondida de manera pormenorizada ante la Justicia, que concluyó que no existió ninguna irregularidad en el procedimiento de selección ni en la documentación licitatoria. "No deja de llamar la atención que la única oferta presentada fue de DEME, la empresa que se ocupó de teñir el proceso de una supuesta falta de transparencia, que no era tal, y falsos direccionamientos a través de manifestaciones públicas, reclamos administrativos y demandas ante la justicia que finalmente desistieron pocos días antes de ser los únicos en presentarse en la licitación", indicó Adorni."También llama poderosamente la atención que pese a haber más de 11 empresas inscritas para participar, de haber recibido consultas formales y de tener conocimiento informal de que alguna compañías ya estaban preparando su documentación licitatoria para competir solo se haya presentado una única oferta", agregó.